Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+R75
B 110 R akutoitel sõitev põrandapesumasin DOSE doseerimissüsteemi, rullharjapea, külgmiste puhastusseadmete ja 110-liitriste paakidega. Puhastamiseks kuni 5100 m2 tunnis.
110-liitrise paagi mahutavusega magevee ja musta vee jaoks ning 75-sentimeetrise töölaiusega rullharjapea ja integreeritud pühkimisseadmega akutoitel sõitev põrandapesumasin B 110 R töötab tunnis kuni 5100 m². Standardse külgpuhastusseadmega saab töölaiust 10 sentimeetri võrra pikendada ja servade lähedal olevaid alasid puhastada. Kõik seadistused on mugavalt sisestatud suurele värviekraanile 30 keeles, värvikoodiga juhtelemendid muudavad kasutaja töö lihtsamaks, reguleeritava kõrgusega iste tagab maksimaalse mugavuse, päevasõidutuled suurendavad ohutust ning Auto Fill funktsioon säästab väärtuslikku tööaega. Tänu uuenduslikule KIK võtmesüsteemile, millega saab erinevatele kasutajatele määrata erinevaid õigusi puhastusrežiimide ja muude funktsioonide seadistamiseks, on töövead tõhusalt ära hoitud. B 110 R säästab ressursse ka DOSE puhastusaine doseerimissüsteemi ja kiirusest sõltuva vee doseerimisega.
Omadused ja tulu
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade
Reguleeritava kõrgusega iste
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak (l)
|110 / 110
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 5100
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3600
|Aku (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 4
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 230
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|1200
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|500
|Veetarbimine (l/min)
|max. 5,7
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Nimivõimsus (W)
|up to 2350
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|650
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|258
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Sisseehitatud akulaadija
- Kaardus kummiraakel
- Külgedelt puhastamise seade
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Reguleeritava kõrgusega iste
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks