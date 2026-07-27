110-liitrise paagi mahutavusega magevee ja musta vee jaoks ning 75-sentimeetrise töölaiusega rullharjapea ja integreeritud pühkimisseadmega akutoitel sõitev põrandapesumasin ​​B 110 R töötab tunnis kuni 5100 m². Standardse külgpuhastusseadmega saab töölaiust 10 sentimeetri võrra pikendada ja servade lähedal olevaid alasid puhastada. Kõik seadistused on mugavalt sisestatud suurele värviekraanile 30 keeles, värvikoodiga juhtelemendid muudavad kasutaja töö lihtsamaks, reguleeritava kõrgusega iste tagab maksimaalse mugavuse, päevasõidutuled suurendavad ohutust ning Auto Fill funktsioon säästab väärtuslikku tööaega. Tänu uuenduslikule KIK võtmesüsteemile, millega saab erinevatele kasutajatele määrata erinevaid õigusi puhastusrežiimide ja muude funktsioonide seadistamiseks, on töövead tõhusalt ära hoitud. B 110 R säästab ressursse ka DOSE puhastusaine doseerimissüsteemi ja kiirusest sõltuva vee doseerimisega.