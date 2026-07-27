Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+R75

B 110 R akutoitel sõitev põrandapesumasin ​​DOSE doseerimissüsteemi, rullharjapea, külgmiste puhastusseadmete ja 110-liitriste paakidega. Puhastamiseks kuni 5100 m2 tunnis.

110-liitrise paagi mahutavusega magevee ja musta vee jaoks ning 75-sentimeetrise töölaiusega rullharjapea ja integreeritud pühkimisseadmega akutoitel sõitev põrandapesumasin ​​B 110 R töötab tunnis kuni 5100 m². Standardse külgpuhastusseadmega saab töölaiust 10 sentimeetri võrra pikendada ja servade lähedal olevaid alasid puhastada. Kõik seadistused on mugavalt sisestatud suurele värviekraanile 30 keeles, värvikoodiga juhtelemendid muudavad kasutaja töö lihtsamaks, reguleeritava kõrgusega iste tagab maksimaalse mugavuse, päevasõidutuled suurendavad ohutust ning Auto Fill funktsioon säästab väärtuslikku tööaega. Tänu uuenduslikule KIK võtmesüsteemile, millega saab erinevatele kasutajatele määrata erinevaid õigusi puhastusrežiimide ja muude funktsioonide seadistamiseks, on töövead tõhusalt ära hoitud. B 110 R säästab ressursse ka DOSE puhastusaine doseerimissüsteemi ja kiirusest sõltuva vee doseerimisega.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+R75: Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+R75: Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade
Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+R75: Reguleeritava kõrgusega iste
Reguleeritava kõrgusega iste
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 750
Imuri töölaius (mm) 950
Puhta/musta vee paak (l) 110 / 110
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 5100
Tegelik töövõimsus (m²/h) 3600
Aku (V) 24
Aku tööiga (h) max. 4
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Kallakust ülesronimise võime (%) 10
Harja kiirus (rpm) 1200
Harja kontaktsurve (g/cm²) 500
Veetarbimine (l/min) max. 5,7
Helirõhutase (dB(A)) 59
Nimivõimsus (W) up to 2350
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 650
Tarkvarauuendused saadaval kuni 2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 258
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Sisseehitatud akulaadija
  • Kaardus kummiraakel
  • Külgedelt puhastamise seade
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Seisupidur
  • Integreeritud pühkimisseade
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Reguleeritava kõrgusega iste
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
  • Tugev eesmine põrkeraud
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
  • Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid