Põrandapesumasin B 110 R Bc SSD+D75

Kompaktne ja väga hea manööverdusvõimega pealesõidetav põrandapesumasin ​​B 110 R koos ketasharjapea, 110-liitrise paagi ja külgmiste puhastusseadmetega 75-sentimeetrise töölaiuse pikendamiseks.

Meie pealesõitvat puhastuskuivatit B 110 R iseloomustavad kaks võimsat 75-sentimeetrise töölaiusega ketasharja ja külgpuhastusseade töölaiuse pikendamiseks ja servade lähedalt puhastamiseks, samuti kompaktne ja õhuke disain, mis tagab maksimaalse manööverdusvõime. Igas tunnis saab sügavpuhastust teha kuni 5100 m2. Masinat on lihtne kasutada tänu värvikoodiga juhtelementidele ja värvilisele ekraanile (30 keelt) ning ka reguleeritava kõrgusega juhiistme ja ergonoomilise gaasipedaaliga kasutajale väga mugav. Uuenduslik KIK-klahvisüsteem masina põhifunktsioonidele juurdepääsuõiguste individuaalseks määramiseks ja seeläbi tõhusaks kaitseks töövigade eest, samuti integreeritud päevatuled tagavad kõrge ohutuse. Kiirusest sõltuv vee doseerimine ja aegasäästlik automaatse täitmise funktsioon viimistlevad B 110 R eduka kontseptsiooni.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin B 110 R Bc SSD+D75: Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade
Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade
Põrandapesumasin B 110 R Bc SSD+D75: Reguleeritava kõrgusega iste
Reguleeritava kõrgusega iste
Põrandapesumasin B 110 R Bc SSD+D75: Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 750
Imuri töölaius (mm) 950
Puhta/musta vee paak (l) 110 / 110
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 4500
Tegelik töövõimsus (m²/h) 3150
Aku (V) 24
Aku tööiga (h) max. 4
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Kallakust ülesronimise võime (%) 10
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²) 40
Veetarbimine (l/min) max. 5,7
Helirõhutase (dB(A)) 59
Nimivõimsus (W) up to 2350
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 650
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 256
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Sisseehitatud akulaadija
  • Kaardus kummiraakel
  • Külgedelt puhastamise seade
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • Seisupidur
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Reguleeritava kõrgusega iste
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Tugev eesmine põrkeraud
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 110 R Bc SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bc SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bc SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bc SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bc SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bc SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bc SSD+D75
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
  • Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid