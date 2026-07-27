Põrandapesumasin B 110 R Bc SSD+D75
Kompaktne ja väga hea manööverdusvõimega pealesõidetav põrandapesumasin B 110 R koos ketasharjapea, 110-liitrise paagi ja külgmiste puhastusseadmetega 75-sentimeetrise töölaiuse pikendamiseks.
Meie pealesõitvat puhastuskuivatit B 110 R iseloomustavad kaks võimsat 75-sentimeetrise töölaiusega ketasharja ja külgpuhastusseade töölaiuse pikendamiseks ja servade lähedalt puhastamiseks, samuti kompaktne ja õhuke disain, mis tagab maksimaalse manööverdusvõime. Igas tunnis saab sügavpuhastust teha kuni 5100 m2. Masinat on lihtne kasutada tänu värvikoodiga juhtelementidele ja värvilisele ekraanile (30 keelt) ning ka reguleeritava kõrgusega juhiistme ja ergonoomilise gaasipedaaliga kasutajale väga mugav. Uuenduslik KIK-klahvisüsteem masina põhifunktsioonidele juurdepääsuõiguste individuaalseks määramiseks ja seeläbi tõhusaks kaitseks töövigade eest, samuti integreeritud päevatuled tagavad kõrge ohutuse. Kiirusest sõltuv vee doseerimine ja aegasäästlik automaatse täitmise funktsioon viimistlevad B 110 R eduka kontseptsiooni.
Omadused ja tulu
Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade
Reguleeritava kõrgusega iste
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak (l)
|110 / 110
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|4500
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3150
|Aku (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 4
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 230
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|40
|Veetarbimine (l/min)
|max. 5,7
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Nimivõimsus (W)
|up to 2350
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|650
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|256
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Sisseehitatud akulaadija
- Kaardus kummiraakel
- Külgedelt puhastamise seade
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Auto-Fill
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Seisupidur
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Reguleeritava kõrgusega iste
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks