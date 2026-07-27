Meie pealesõitvat puhastuskuivatit B 110 R iseloomustavad kaks võimsat 75-sentimeetrise töölaiusega ketasharja ja külgpuhastusseade töölaiuse pikendamiseks ja servade lähedalt puhastamiseks, samuti kompaktne ja õhuke disain, mis tagab maksimaalse manööverdusvõime. Igas tunnis saab sügavpuhastust teha kuni 5100 m2. Masinat on lihtne kasutada tänu värvikoodiga juhtelementidele ja värvilisele ekraanile (30 keelt) ning ka reguleeritava kõrgusega juhiistme ja ergonoomilise gaasipedaaliga kasutajale väga mugav. Uuenduslik KIK-klahvisüsteem masina põhifunktsioonidele juurdepääsuõiguste individuaalseks määramiseks ja seeläbi tõhusaks kaitseks töövigade eest, samuti integreeritud päevatuled tagavad kõrge ohutuse. Kiirusest sõltuv vee doseerimine ja aegasäästlik automaatse täitmise funktsioon viimistlevad B 110 R eduka kontseptsiooni.