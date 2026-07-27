Põrandapesumasin B 110 R Bp Classic +D75
Võimas pealistutav põrandapesumasin mahukate 110-liitriste paakide, 75 cm laiuse ketasharjapea, KIK-võtmesüsteemi ja EASY Operation lüliti hõlpsaks kasutamiseks.
Meie eriti vaikne suure akumahuga pealistutav põrandapesumasin B 110 R Classic, mis on mõeldud pikkadeks tööintervallideks keskmise suurusega aladel, puhastab hõlpsalt kuni 4500 ruutmeetrit tunnis. Sellel on mahukad 110-liitrised paagid värske ja musta vee jaoks, ökonoomne eco!efficiency režiim, usaldusväärne ja end tõestanud ketashari töölaiusega 75 sentimeetrit ning kõrgekvaliteedilisest alumiiniumist valmistatud imulatt suurepärase imemisvõimsusega. Nutikas KIK-võtmesüsteem masina funktsioonidele juurdepääsuõiguste individuaalseks määramiseks, mitmekeelne ekraan, nutikas lüliti EASY Operation ja värvikoodidega juhtelemendid tagavad väga lihtsa kasutamise. Veelgi suurema töömugavuse ja ohutuse tagamiseks on masin varustatud ka hästi nähtavate päevasõidutuledega.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Suur värviline ekraan
- Eraldi laadijat ei ole vaja.
- Lihtne ja mugav kasutada.
- Saab kasutada erinevat tüüpi akusid.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Harjadega mootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak ( )
|110 / 110
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 4500
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3150
|Aku (V)
|24
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 6
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|max. 10
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Püürdelaius (cm)
|175
|Veetarbimine (l/min)
|max. 5
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|251
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks