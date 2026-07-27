Meie eriti vaikne suure akumahuga pealistutav põrandapesumasin B 110 R Classic, mis on mõeldud pikkadeks tööintervallideks keskmise suurusega aladel, puhastab hõlpsalt kuni 4500 ruutmeetrit tunnis. Sellel on mahukad 110-liitrised paagid värske ja musta vee jaoks, ökonoomne eco!efficiency režiim, usaldusväärne ja end tõestanud ketashari töölaiusega 75 sentimeetrit ning kõrgekvaliteedilisest alumiiniumist valmistatud imulatt suurepärase imemisvõimsusega. Nutikas KIK-võtmesüsteem masina funktsioonidele juurdepääsuõiguste individuaalseks määramiseks, mitmekeelne ekraan, nutikas lüliti EASY Operation ja värvikoodidega juhtelemendid tagavad väga lihtsa kasutamise. Veelgi suurema töömugavuse ja ohutuse tagamiseks on masin varustatud ka hästi nähtavate päevasõidutuledega.