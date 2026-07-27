Põrandapesumasin B 110 R Bp Classic +R75
Ideaalne keskmise suurusega aladele: vilgas, akutoitega ja vaikne pealistutav põrandapesumasin 110 l mahutite ning suure jõudlusega harjapea ja imulatiga.
Väga hõlpsasti kasutatav akutoitel pealistutav põrandapesumasin B 110 R Classic sisaldab turul juhtiva imemisvõimega imulatti ja 75 sentimeetri laiust rullharjapead koos aega säästva eelpühkimisfunktsiooniga – mõlemad on valmistatud kvaliteetsest valatud alumiiniumist. 110-liitrised paagid värske ja musta vee jaoks ei võimalda mitte ainult pikemat tööperioodi, vaid ka puhastatava ala jõudlust kuni 4500 ruutmeetrit tunnis. Tänu kompaktsele konstruktsioonile on B 110 R Classic väga väle ja sobib seetõttu väga hästi ka nurkade puhastamiseks. Integreeritud päevatuled tagavad parima ülevaate ja nähtavuse. Rullide kõrge kontaktsurve tagab suurepärase puhastustulemuse ning vajadusel saab neid kiiresti ja lihtsalt vahetada. Suur ekraan kõigi oluliste funktsioonide seadistamiseks enam kui 30 keeles ja lihtsalt arusaadavad värvikoodiga juhtelemendid muudavad masina kasutamise lihtsaks. Intelligentne KIK-võtmesüsteem masina funktsioonidele juurdepääsuõiguste individuaalseks määramiseks hoiab ära ka soovimatud töövead.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Suur värviline ekraan
- Eraldi laadijat ei ole vaja.
- Lihtne ja mugav kasutada.
- Saab kasutada erinevat tüüpi akusid.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Harjadega mootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak ( )
|110 / 110
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 4500
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3150
|Aku (V)
|24
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 6
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|max. 10
|Harja kiirus (rpm)
|1200
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|75 / 500
|Püürdelaius (cm)
|175
|Veetarbimine (l/min)
|max. 5
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|251
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Integreeritud pühkimisseade
- Eelpühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks