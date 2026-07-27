Väga hõlpsasti kasutatav akutoitel pealistutav põrandapesumasin B 110 R Classic sisaldab turul juhtiva imemisvõimega imulatti ja 75 sentimeetri laiust rullharjapead koos aega säästva eelpühkimisfunktsiooniga – mõlemad on valmistatud kvaliteetsest valatud alumiiniumist. 110-liitrised paagid värske ja musta vee jaoks ei võimalda mitte ainult pikemat tööperioodi, vaid ka puhastatava ala jõudlust kuni 4500 ruutmeetrit tunnis. Tänu kompaktsele konstruktsioonile on B 110 R Classic väga väle ja sobib seetõttu väga hästi ka nurkade puhastamiseks. Integreeritud päevatuled tagavad parima ülevaate ja nähtavuse. Rullide kõrge kontaktsurve tagab suurepärase puhastustulemuse ning vajadusel saab neid kiiresti ja lihtsalt vahetada. Suur ekraan kõigi oluliste funktsioonide seadistamiseks enam kui 30 keeles ja lihtsalt arusaadavad värvikoodiga juhtelemendid muudavad masina kasutamise lihtsaks. Intelligentne KIK-võtmesüsteem masina funktsioonidele juurdepääsuõiguste individuaalseks määramiseks hoiab ära ka soovimatud töövead.