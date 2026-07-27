Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Rullharjapea, 160 Ah liitiumraudfosfaat-aku, integreeritud akulaadija ja DOSE pesuaine doseerimissüsteem standardvarustuses: töökindel B110R-i põrandapesumasin.
Kasutajasõbralik ja töökindel suure jõudlusega puhastamiseks ja parimate TCO väärtuste jaoks: meie B 110 R Bp Pack põrandapesumasinal on standardvarustuses muljetavaldavalt lai valik seadmeid, et tagada maksimaalne kuluefektiivsus. Tarnekomplekt sisaldab 160 Ah liitiumioonakut kiir- ja vahepealse laadimisvõimega, mille kasutusiga on umbes neli korda pikem kui pliiakudel, ning akulaadijat. Sellel on ka arvukalt intelligentseid funktsioone – näiteks automaatse täitmise funktsioon värske veepaagi ajasäästlikuks täitmiseks, paagi loputussüsteem määrdunud veepaagi kiireks puhastamiseks, kiirusele kohandatav vee doseerimine ja pesuaine doseerimissüsteem DOSE. 75-sentimeetrise töölaiusega praktilise pühkimisfunktsiooniga rullharjapea koos kahe 110-liitrise paagiga tagavad kuni 5100 ruutmeetrit tunnis. Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, tagab maksimaalse ohutuse ja mugavuse intelligentne KIK võtmesüsteem individuaalsete juurdepääsuõiguste määramiseks ning masina väga lihtne juhtimine EASY Operation lüliti ja suure värvilise ekraani kaudu, mis on saadaval 30 keeles.
Omadused ja tulu
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Pikaealised liitiumioonakud
- Kuni neli korda pikem kasutusiga võrreldes pliiakudega.
- Lühiajaline ja vahepealne laadimine on võimalik ilma akut kahjustamata.
- Vähem akuvahetust, väiksemad kulud, vähem seisakuid.
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Vähendab veevarustust kurvides või aeglaselt sõites.
- Veesäästufunktsioon suurendab puhastusjõudlust.
- Pinna kiirem kuivamine ja vähem jääkvett kurvides.
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak (l)
|110 / 110
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 4500
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3150
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,6 / 180
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Aku laadimisaeg (h)
|5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 230
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|1200
|Harja kontaktsurve (kg)
|75
|Püürdelaius (mm)
|1750
|Veetarbimine (l/min)
|max. 5,7
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Nimivõimsus (W)
|up to 2350
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|350
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Reguleeritava kõrgusega iste
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks