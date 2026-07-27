Kasutajasõbralik ja töökindel suure jõudlusega puhastamiseks ja parimate TCO väärtuste jaoks: meie B 110 R Bp Pack põrandapesumasinal on standardvarustuses muljetavaldavalt lai valik seadmeid, et tagada maksimaalne kuluefektiivsus. Tarnekomplekt sisaldab 160 Ah liitiumioonakut kiir- ja vahepealse laadimisvõimega, mille kasutusiga on umbes neli korda pikem kui pliiakudel, ning akulaadijat. Sellel on ka arvukalt intelligentseid funktsioone – näiteks automaatse täitmise funktsioon värske veepaagi ajasäästlikuks täitmiseks, paagi loputussüsteem määrdunud veepaagi kiireks puhastamiseks, kiirusele kohandatav vee doseerimine ja pesuaine doseerimissüsteem DOSE. 75-sentimeetrise töölaiusega praktilise pühkimisfunktsiooniga rullharjapea koos kahe 110-liitrise paagiga tagavad kuni 5100 ruutmeetrit tunnis. Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, tagab maksimaalse ohutuse ja mugavuse intelligentne KIK võtmesüsteem individuaalsete juurdepääsuõiguste määramiseks ning masina väga lihtne juhtimine EASY Operation lüliti ja suure värvilise ekraani kaudu, mis on saadaval 30 keeles.