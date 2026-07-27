Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75

Rullharjapea, 160 Ah liitiumraudfosfaat-aku, integreeritud akulaadija ja DOSE pesuaine doseerimissüsteem standardvarustuses: töökindel B110R-i põrandapesumasin.

Kasutajasõbralik ja töökindel suure jõudlusega puhastamiseks ja parimate TCO väärtuste jaoks: meie B 110 R Bp Pack põrandapesumasinal on standardvarustuses muljetavaldavalt lai valik seadmeid, et tagada maksimaalne kuluefektiivsus. Tarnekomplekt sisaldab 160 Ah liitiumioonakut kiir- ja vahepealse laadimisvõimega, mille kasutusiga on umbes neli korda pikem kui pliiakudel, ning akulaadijat. Sellel on ka arvukalt intelligentseid funktsioone – näiteks automaatse täitmise funktsioon värske veepaagi ajasäästlikuks täitmiseks, paagi loputussüsteem määrdunud veepaagi kiireks puhastamiseks, kiirusele kohandatav vee doseerimine ja pesuaine doseerimissüsteem DOSE. 75-sentimeetrise töölaiusega praktilise pühkimisfunktsiooniga rullharjapea koos kahe 110-liitrise paagiga tagavad kuni 5100 ruutmeetrit tunnis. Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, tagab maksimaalse ohutuse ja mugavuse intelligentne KIK võtmesüsteem individuaalsete juurdepääsuõiguste määramiseks ning masina väga lihtne juhtimine EASY Operation lüliti ja suure värvilise ekraani kaudu, mis on saadaval 30 keeles.

Omadused ja tulu
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
  • Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
  • Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
  • Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Pikaealised liitiumioonakud
  • Kuni neli korda pikem kasutusiga võrreldes pliiakudega.
  • Lühiajaline ja vahepealne laadimine on võimalik ilma akut kahjustamata.
  • Vähem akuvahetust, väiksemad kulud, vähem seisakuid.
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Vähendab veevarustust kurvides või aeglaselt sõites.
  • Veesäästufunktsioon suurendab puhastusjõudlust.
  • Pinna kiirem kuivamine ja vähem jääkvett kurvides.
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
  • Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
  • Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
  • Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 750
Imuri töölaius (mm) 950
Puhta/musta vee paak (l) 110 / 110
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 4500
Tegelik töövõimsus (m²/h) 3150
Aku tüüp Li-Ion
Aku (V/Ah) 25,6 / 180
Aku tööiga (h) max. 2,5
Aku laadimisaeg (h) 5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50
Kallakust ülesronimise võime (%) 10
Harja kiirus (rpm) 1200
Harja kontaktsurve (kg) 75
Püürdelaius (mm) 1750
Veetarbimine (l/min) max. 5,7
Helirõhutase (dB(A)) 59
Nimivõimsus (W) up to 2350
Tarkvarauuendused saadaval kuni 2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 350
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
  • Kaardus kummiraakel
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Seisupidur
  • Integreeritud pühkimisseade
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Reguleeritava kõrgusega iste
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
  • Tugev eesmine põrkeraud
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
  • Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid