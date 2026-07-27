Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75

B 110 R peal sõitev põrandapesumasin ​​avaldab muljet oma 160 Ah liitiumraudfosfaataku, integreeritud akulaadija, aegasäästva külgpuhastusseadme ja DOSE pesuaine doseerimissüsteemiga.

B 110 R Bp Pack põrandapesumasin ​​ühendab endas ulatusliku varustuse väga heade TCO väärtustega. Seda tänu arvukatele uuendustele – nagu automaatse täitmise funktsioon värske veepaagi ajasäästlikuks täitmiseks, paagi loputussüsteem määrdunud veepaagi kiireks puhastamiseks, kiirusele sobivaks kohandatav vee doseerimine ja pesuaine doseerimissüsteem DOSE. Pikad puhastustoimingud ja ala jõudlus 5100 ruutmeetrit tunnis on võimalikud tänu standardse 160 Ah liitiumioonaku, 110-liitrise paagi ja 75-sentimeetrise töölaiusega ketasharjapea kombinatsioonile, mis pikendab aega säästvat ja säästvat paigaldatud külgpuhastushari, mis võimaldab puhastada veel kuni 10 cm võrra seinale lähemalt. mõnel juhul riiulid. Tänu integreeritud akulaadijale on vastupidava aku vahepealne laadimine, mille kasutusiga on umbes neli korda pikem kui pliiakudel, võimalik igal ajal. KIK-võtmesüsteem individuaalseks juurdepääsuõiguste määramiseks ja EASY Operationi lüliti ja värviekraaniga kasutamise lihtsus muudab muljetavaldava üldise disaini.

Omadused ja tulu
Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade
  • Võimaldab puhastada seinte ja riiulite äärest.
  • Takistuste korral liigub masina alla, aidates nii vältida masina kahjustumist.
  • Kulusäästlik, kuna enam ei ole vaja ääri käsitsi üle puhastada.
Pikaealised liitiumioonakud
  • Kuni neli korda pikem kasutusiga võrreldes pliiakudega.
  • Lühiajaline ja vahepealne laadimine on võimalik ilma akut kahjustamata.
  • Vähem akuvahetust, väiksemad kulud, vähem seisakuid.
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Vähendab veevarustust kurvides või aeglaselt sõites.
  • Veesäästufunktsioon suurendab puhastusjõudlust.
  • Pinna kiirem kuivamine ja vähem jääkvett kurvides.
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
  • Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
  • Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
  • Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 750
Imuri töölaius (mm) 950
Puhta/musta vee paak (l) 110 / 110
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 5100
Tegelik töövõimsus (m²/h) 3600
Aku tüüp Li-Ion
Aku (V/Ah) 25,6 / 180
Aku tööiga (h) max. 2,5
Aku laadimisaeg (h) 5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50
Kallakust ülesronimise võime (%) 10
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (kg) 75
Püürdelaius (mm) 1750
Veetarbimine (l/min) max. 5,7
Helirõhutase (dB(A)) 59
Nimivõimsus (W) up to 2350
Tarkvarauuendused saadaval kuni 2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 380,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
  • Kaardus kummiraakel
  • Külgedelt puhastamise seade
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Seisupidur
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Reguleeritava kõrgusega iste
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
  • Tugev eesmine põrkeraud
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
  • Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid