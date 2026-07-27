B 110 R Bp Pack põrandapesumasin ​​ühendab endas ulatusliku varustuse väga heade TCO väärtustega. Seda tänu arvukatele uuendustele – nagu automaatse täitmise funktsioon värske veepaagi ajasäästlikuks täitmiseks, paagi loputussüsteem määrdunud veepaagi kiireks puhastamiseks, kiirusele sobivaks kohandatav vee doseerimine ja pesuaine doseerimissüsteem DOSE. Pikad puhastustoimingud ja ala jõudlus 5100 ruutmeetrit tunnis on võimalikud tänu standardse 160 Ah liitiumioonaku, 110-liitrise paagi ja 75-sentimeetrise töölaiusega ketasharjapea kombinatsioonile, mis pikendab aega säästvat ja säästvat paigaldatud külgpuhastushari, mis võimaldab puhastada veel kuni 10 cm võrra seinale lähemalt. mõnel juhul riiulid. Tänu integreeritud akulaadijale on vastupidava aku vahepealne laadimine, mille kasutusiga on umbes neli korda pikem kui pliiakudel, võimalik igal ajal. KIK-võtmesüsteem individuaalseks juurdepääsuõiguste määramiseks ja EASY Operationi lüliti ja värviekraaniga kasutamise lihtsus muudab muljetavaldava üldise disaini.