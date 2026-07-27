Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
B 110 R peal sõitev põrandapesumasin avaldab muljet oma 160 Ah liitiumraudfosfaataku, integreeritud akulaadija, aegasäästva külgpuhastusseadme ja DOSE pesuaine doseerimissüsteemiga.
B 110 R Bp Pack põrandapesumasin ühendab endas ulatusliku varustuse väga heade TCO väärtustega. Seda tänu arvukatele uuendustele – nagu automaatse täitmise funktsioon värske veepaagi ajasäästlikuks täitmiseks, paagi loputussüsteem määrdunud veepaagi kiireks puhastamiseks, kiirusele sobivaks kohandatav vee doseerimine ja pesuaine doseerimissüsteem DOSE. Pikad puhastustoimingud ja ala jõudlus 5100 ruutmeetrit tunnis on võimalikud tänu standardse 160 Ah liitiumioonaku, 110-liitrise paagi ja 75-sentimeetrise töölaiusega ketasharjapea kombinatsioonile, mis pikendab aega säästvat ja säästvat paigaldatud külgpuhastushari, mis võimaldab puhastada veel kuni 10 cm võrra seinale lähemalt. mõnel juhul riiulid. Tänu integreeritud akulaadijale on vastupidava aku vahepealne laadimine, mille kasutusiga on umbes neli korda pikem kui pliiakudel, võimalik igal ajal. KIK-võtmesüsteem individuaalseks juurdepääsuõiguste määramiseks ja EASY Operationi lüliti ja värviekraaniga kasutamise lihtsus muudab muljetavaldava üldise disaini.
Omadused ja tulu
Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade
- Võimaldab puhastada seinte ja riiulite äärest.
- Takistuste korral liigub masina alla, aidates nii vältida masina kahjustumist.
- Kulusäästlik, kuna enam ei ole vaja ääri käsitsi üle puhastada.
Pikaealised liitiumioonakud
- Kuni neli korda pikem kasutusiga võrreldes pliiakudega.
- Lühiajaline ja vahepealne laadimine on võimalik ilma akut kahjustamata.
- Vähem akuvahetust, väiksemad kulud, vähem seisakuid.
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Vähendab veevarustust kurvides või aeglaselt sõites.
- Veesäästufunktsioon suurendab puhastusjõudlust.
- Pinna kiirem kuivamine ja vähem jääkvett kurvides.
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak (l)
|110 / 110
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 5100
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3600
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,6 / 180
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Aku laadimisaeg (h)
|5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 230
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg)
|75
|Püürdelaius (mm)
|1750
|Veetarbimine (l/min)
|max. 5,7
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Nimivõimsus (W)
|up to 2350
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|380,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Kaardus kummiraakel
- Külgedelt puhastamise seade
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Reguleeritava kõrgusega iste
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks