Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Usaldusväärne B 110 R pealeistutav põrandapesumasin 160 Ah liitiumraudfosfaataku, integreeritud akulaadija, külgpuhastusseadme ja DOSE pesuaine doseerimissüsteemiga.
Standardvarustuses 160 Ah liitiumaku kiire ja vahepealse laadimisvõimega, mille kasutusiga on umbes neli korda pikem kui pliiakudel ja mida saab tänu integreeritud akulaadijale igal ajal laadida, avaldab meie B 110 R Bp Pack pealeistutav põrandapesumasinmuljet oma suure jõudluse, töökindluse ja suurepäraste TCO väärtustega. Masin puhastab kuni 5100 ruutmeetrit tunnis tänu oma kahele 110-liitrisele paagile ja rull-harjapeale koos pühkimisseadmega ja 75-sentimeetrise töölaiusega. Aegasäästlik ja kokkuhoidev paigaldatud külgpuhastusseade pikendab töölaiust veel 10 sentimeetri võrra, võimaldades puhastada kuni servani, mõnel juhul isegi riiulite all. Mahukas varustuses on ka automaatne paagi loputussüsteem määrdunud veepaagi kiireks puhastamiseks, kiirusele kohandatav vee doseerimine, pesuaine doseerimissüsteem DOSE ja integreeritud KIK võtmesüsteem individuaalsete juurdepääsuõiguste määramiseks. Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, avaldab B 110 R muljet oma käsitsemise lihtsusega nii uuendusliku EASY Operation lüliti kui ka suure värvilise ekraaniga, mis on saadaval 30 keeles.
Omadused ja tulu
Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade
- Võimaldab puhastada seinte ja riiulite äärest.
- Takistuste korral liigub masina alla, aidates nii vältida masina kahjustumist.
- Kulusäästlik, kuna enam ei ole vaja ääri käsitsi üle puhastada.
Pikaealised liitiumioonakud
- Kuni neli korda pikem kasutusiga võrreldes pliiakudega.
- Lühiajaline ja vahepealne laadimine on võimalik ilma akut kahjustamata.
- Vähem akuvahetust, väiksemad kulud, vähem seisakuid.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak (l)
|110 / 110
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 5100
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3600
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,6 / 180
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Aku laadimisaeg (h)
|5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 230
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|1200
|Harja kontaktsurve (kg)
|75
|Püürdelaius (mm)
|1750
|Veetarbimine (l/min)
|max. 5,7
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Nimivõimsus (W)
|up to 2350
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|396,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Kaardus kummiraakel
- Külgedelt puhastamise seade
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Reguleeritava kõrgusega iste
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks