Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75

Usaldusväärne B 110 R pealeistutav põrandapesumasin ​​160 Ah liitiumraudfosfaataku, integreeritud akulaadija, külgpuhastusseadme ja DOSE pesuaine doseerimissüsteemiga.

Standardvarustuses 160 Ah liitiumaku kiire ja vahepealse laadimisvõimega, mille kasutusiga on umbes neli korda pikem kui pliiakudel ja mida saab tänu integreeritud akulaadijale igal ajal laadida, avaldab meie B 110 R Bp Pack pealeistutav põrandapesumasin​muljet oma suure jõudluse, töökindluse ja suurepäraste TCO väärtustega. Masin puhastab kuni 5100 ruutmeetrit tunnis tänu oma kahele 110-liitrisele paagile ja rull-harjapeale koos pühkimisseadmega ja 75-sentimeetrise töölaiusega. Aegasäästlik ja kokkuhoidev paigaldatud külgpuhastusseade pikendab töölaiust veel 10 sentimeetri võrra, võimaldades puhastada kuni servani, mõnel juhul isegi riiulite all. Mahukas varustuses on ka automaatne paagi loputussüsteem määrdunud veepaagi kiireks puhastamiseks, kiirusele kohandatav vee doseerimine, pesuaine doseerimissüsteem DOSE ja integreeritud KIK võtmesüsteem individuaalsete juurdepääsuõiguste määramiseks. Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, avaldab B 110 R muljet oma käsitsemise lihtsusega nii uuendusliku EASY Operation lüliti kui ka suure värvilise ekraaniga, mis on saadaval 30 keeles.

Omadused ja tulu
Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade
  • Võimaldab puhastada seinte ja riiulite äärest.
  • Takistuste korral liigub masina alla, aidates nii vältida masina kahjustumist.
  • Kulusäästlik, kuna enam ei ole vaja ääri käsitsi üle puhastada.
Pikaealised liitiumioonakud
  • Kuni neli korda pikem kasutusiga võrreldes pliiakudega.
  • Lühiajaline ja vahepealne laadimine on võimalik ilma akut kahjustamata.
  • Vähem akuvahetust, väiksemad kulud, vähem seisakuid.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
  • Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
  • Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
  • Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
  • Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
  • Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
  • Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 750
Imuri töölaius (mm) 950
Puhta/musta vee paak (l) 110 / 110
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 5100
Tegelik töövõimsus (m²/h) 3600
Aku tüüp Li-Ion
Aku (V/Ah) 25,6 / 180
Aku tööiga (h) max. 2,5
Aku laadimisaeg (h) 5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50
Kallakust ülesronimise võime (%) 10
Harja kiirus (rpm) 1200
Harja kontaktsurve (kg) 75
Püürdelaius (mm) 1750
Veetarbimine (l/min) max. 5,7
Helirõhutase (dB(A)) 59
Nimivõimsus (W) up to 2350
Tarkvarauuendused saadaval kuni 2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 396,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
  • Kaardus kummiraakel
  • Külgedelt puhastamise seade
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Seisupidur
  • Integreeritud pühkimisseade
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Reguleeritava kõrgusega iste
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
  • Tugev eesmine põrkeraud
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
  • Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid