Standardvarustuses 160 Ah liitiumaku kiire ja vahepealse laadimisvõimega, mille kasutusiga on umbes neli korda pikem kui pliiakudel ja mida saab tänu integreeritud akulaadijale igal ajal laadida, avaldab meie B 110 R Bp Pack pealeistutav põrandapesumasin​muljet oma suure jõudluse, töökindluse ja suurepäraste TCO väärtustega. Masin puhastab kuni 5100 ruutmeetrit tunnis tänu oma kahele 110-liitrisele paagile ja rull-harjapeale koos pühkimisseadmega ja 75-sentimeetrise töölaiusega. Aegasäästlik ja kokkuhoidev paigaldatud külgpuhastusseade pikendab töölaiust veel 10 sentimeetri võrra, võimaldades puhastada kuni servani, mõnel juhul isegi riiulite all. Mahukas varustuses on ka automaatne paagi loputussüsteem määrdunud veepaagi kiireks puhastamiseks, kiirusele kohandatav vee doseerimine, pesuaine doseerimissüsteem DOSE ja integreeritud KIK võtmesüsteem individuaalsete juurdepääsuõiguste määramiseks. Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, avaldab B 110 R muljet oma käsitsemise lihtsusega nii uuendusliku EASY Operation lüliti kui ka suure värvilise ekraaniga, mis on saadaval 30 keeles.