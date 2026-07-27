Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75

Usaldusväärne pealistutav põrandapesumasin B 110 R, millel on 170 Ah aku, integreeritud akulaadija, külgmine puhastusseade ja puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose. Puhastatav pind: 5100 m2 tunnis.

Kärcheri kompaktne pealistutav põrandapesumasin B 110 R on standardvarustuses varustatud võimsa 170 Ah aku ja integreeritud akulaadija ning 110-liitriste paakidega, mistõttu suudab see puhastada kuni 5100 m² suuruse pinna tunnis. See saavutatakse tänu 75 cm töölaiusega rullharjale ja pühkimisüksusele, samuti külgmisele puhastusseadmele, mis suurendab töölaiust veel 10 cm võrra ning võimaldab puhastada äärte lähedalt ja näiteks ka riiulite alt. Masina standardvarustusse kuuluvad ka järgmised funktsioonid: kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem, ressursisäästlik puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose, täitmisfunktsioon Auto Fill puhta vee paagi ajasäästlikuks täitmiseks ning loputussüsteem musta vee paagi kiireks puhastamiseks. Kõik funktsioonid on mugavad, kasutajasõbralikud ning neid saab juhtida 30 erinevas keeles suurelt värviliselt ekraanilt, mida saab kasutada lüliti EASY Operation abil. Integreeritud KIK võtmesüsteem võimaldab individuaalset juurdepääsuõiguste lubamist masina olulistele funktsioonidele, aidates nii tõhusalt vältida masina kasutusvigu. Masinal on ka integreeritud päevasõidutuled passiivse ohutuse suurendamiseks.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75: Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega. Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon. Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75: Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade
Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade
Võimaldab puhastada seinte ja riiulite äärest. Takistuste korral liigub masina alla, aidates nii vältida masina kahjustumist. Kulusäästlik, kuna enam ei ole vaja ääri käsitsi üle puhastada.
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75: Reguleeritava kõrgusega iste
Reguleeritava kõrgusega iste
Ideaalne istumisasend sõltumata kasutaja pikkusest. Eriti mugav iste. Võimaldab töötada pikemalt ja väsimata.
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Vähendab veevarustust kurvides või aeglaselt sõites.
  • Veesäästufunktsioon suurendab puhastusjõudlust.
  • Pinna kiirem kuivamine ja vähem jääkvett kurvides.
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
  • Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
  • Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
  • Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 750
Imuri töölaius (mm) 950
Puhta/musta vee paak (l) 110 / 110
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 5100
Tegelik töövõimsus (m²/h) 3600
Aku (V/Ah) 24 / 170
Aku tööiga (h) max. 2,5
Aku laadimisaeg (h) 7
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Kallakust ülesronimise võime (%) 10
Harja kiirus (rpm) 1200
Harja kontaktsurve (kg) 75
Püürdelaius (mm) 1750
Veetarbimine (l/min) max. 5,7
Helirõhutase (dB(A)) 59
Nimivõimsus (W) up to 2350
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 650
Tarkvarauuendused saadaval kuni 2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 380
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
  • Kaardus kummiraakel
  • Külgedelt puhastamise seade
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Seisupidur
  • Integreeritud pühkimisseade
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Reguleeritava kõrgusega iste
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
  • Tugev eesmine põrkeraud
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
  • Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid