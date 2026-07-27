Kärcheri kompaktne pealistutav põrandapesumasin B 110 R on standardvarustuses varustatud võimsa 170 Ah aku ja integreeritud akulaadija ning 110-liitriste paakidega, mistõttu suudab see puhastada kuni 5100 m² suuruse pinna tunnis. See saavutatakse tänu 75 cm töölaiusega rullharjale ja pühkimisüksusele, samuti külgmisele puhastusseadmele, mis suurendab töölaiust veel 10 cm võrra ning võimaldab puhastada äärte lähedalt ja näiteks ka riiulite alt. Masina standardvarustusse kuuluvad ka järgmised funktsioonid: kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem, ressursisäästlik puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose, täitmisfunktsioon Auto Fill puhta vee paagi ajasäästlikuks täitmiseks ning loputussüsteem musta vee paagi kiireks puhastamiseks. Kõik funktsioonid on mugavad, kasutajasõbralikud ning neid saab juhtida 30 erinevas keeles suurelt värviliselt ekraanilt, mida saab kasutada lüliti EASY Operation abil. Integreeritud KIK võtmesüsteem võimaldab individuaalset juurdepääsuõiguste lubamist masina olulistele funktsioonidele, aidates nii tõhusalt vältida masina kasutusvigu. Masinal on ka integreeritud päevasõidutuled passiivse ohutuse suurendamiseks.