Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Usaldusväärne pealistutav põrandapesumasin B 110 R, millel on 170 Ah aku, integreeritud akulaadija, külgmine puhastusseade ja puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose. Puhastatav pind: 5100 m2 tunnis.
Kärcheri kompaktne pealistutav põrandapesumasin B 110 R on standardvarustuses varustatud võimsa 170 Ah aku ja integreeritud akulaadija ning 110-liitriste paakidega, mistõttu suudab see puhastada kuni 5100 m² suuruse pinna tunnis. See saavutatakse tänu 75 cm töölaiusega rullharjale ja pühkimisüksusele, samuti külgmisele puhastusseadmele, mis suurendab töölaiust veel 10 cm võrra ning võimaldab puhastada äärte lähedalt ja näiteks ka riiulite alt. Masina standardvarustusse kuuluvad ka järgmised funktsioonid: kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem, ressursisäästlik puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose, täitmisfunktsioon Auto Fill puhta vee paagi ajasäästlikuks täitmiseks ning loputussüsteem musta vee paagi kiireks puhastamiseks. Kõik funktsioonid on mugavad, kasutajasõbralikud ning neid saab juhtida 30 erinevas keeles suurelt värviliselt ekraanilt, mida saab kasutada lüliti EASY Operation abil. Integreeritud KIK võtmesüsteem võimaldab individuaalset juurdepääsuõiguste lubamist masina olulistele funktsioonidele, aidates nii tõhusalt vältida masina kasutusvigu. Masinal on ka integreeritud päevasõidutuled passiivse ohutuse suurendamiseks.
Omadused ja tulu
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusegaValmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega. Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon. Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseadeVõimaldab puhastada seinte ja riiulite äärest. Takistuste korral liigub masina alla, aidates nii vältida masina kahjustumist. Kulusäästlik, kuna enam ei ole vaja ääri käsitsi üle puhastada.
Reguleeritava kõrgusega isteIdeaalne istumisasend sõltumata kasutaja pikkusest. Eriti mugav iste. Võimaldab töötada pikemalt ja väsimata.
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Vähendab veevarustust kurvides või aeglaselt sõites.
- Veesäästufunktsioon suurendab puhastusjõudlust.
- Pinna kiirem kuivamine ja vähem jääkvett kurvides.
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak (l)
|110 / 110
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 5100
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3600
|Aku (V/Ah)
|24 / 170
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Aku laadimisaeg (h)
|7
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 230
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|1200
|Harja kontaktsurve (kg)
|75
|Püürdelaius (mm)
|1750
|Veetarbimine (l/min)
|max. 5,7
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Nimivõimsus (W)
|up to 2350
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|650
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|380
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Kaardus kummiraakel
- Külgedelt puhastamise seade
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Reguleeritava kõrgusega iste
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks