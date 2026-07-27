Nutikad varustusdetailid väärtuslike ressursside kaitsmiseks, nagu DOSE puhastusaine doseerimissüsteem ja kiirusest sõltuv vee doseerimine, on meie pealesõidul põrandapesumasin ​​B 110 R kontseptsiooni põhielemendid. Tarnekomplekti kuuluvad standardvarustuses võimas 285 Ah aku ja sisseehitatud laadija. 75-sentimeetrise töölaiuse ja integreeritud eelpühkimise funktsiooniga rullharjapea avaldab muljet ka optimaalse puhastusvõimega. Meie nutikas automaatse täitmise funktsioon ja automaatne paagi loputussüsteem on standardvarustuses värske veepaagi kiireks täitmiseks või määrdunud veepaagi sügavpuhastamiseks. Mõlemad paagid mahutavad 110 liitrit. Lisaks saavad kasutajad kasu mugavast istmekõrguse reguleerimisest, lihtsatest seadistusvõimalustest enam kui 30 keeles värviekraani kaudu ning päevasõidutuledest veelgi suurema ohutuse tagamiseks. Mudeliga B 110 R on võimalik saavutada umbes 4500 m² tunnis jõudlus.