Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack 285Ah+Dose+R75
Võimas, väga lihtsalt käsitsetav pealesõidetav põrandapesumasin B 110 R suure varustuspaketi, integreeritud pühkimisseadmega rullharjapea ja 75-sentimeetrise töölaiusega.
Nutikad varustusdetailid väärtuslike ressursside kaitsmiseks, nagu DOSE puhastusaine doseerimissüsteem ja kiirusest sõltuv vee doseerimine, on meie pealesõidul põrandapesumasin B 110 R kontseptsiooni põhielemendid. Tarnekomplekti kuuluvad standardvarustuses võimas 285 Ah aku ja sisseehitatud laadija. 75-sentimeetrise töölaiuse ja integreeritud eelpühkimise funktsiooniga rullharjapea avaldab muljet ka optimaalse puhastusvõimega. Meie nutikas automaatse täitmise funktsioon ja automaatne paagi loputussüsteem on standardvarustuses värske veepaagi kiireks täitmiseks või määrdunud veepaagi sügavpuhastamiseks. Mõlemad paagid mahutavad 110 liitrit. Lisaks saavad kasutajad kasu mugavast istmekõrguse reguleerimisest, lihtsatest seadistusvõimalustest enam kui 30 keeles värviekraani kaudu ning päevasõidutuledest veelgi suurema ohutuse tagamiseks. Mudeliga B 110 R on võimalik saavutada umbes 4500 m² tunnis jõudlus.
Omadused ja tulu
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Reguleeritava kõrgusega iste
- Ideaalne istumisasend sõltumata kasutaja pikkusest.
- Eriti mugav iste.
- Võimaldab töötada pikemalt ja väsimata.
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Vähendab veevarustust kurvides või aeglaselt sõites.
- Veesäästufunktsioon suurendab puhastusjõudlust.
- Pinna kiirem kuivamine ja vähem jääkvett kurvides.
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak (l)
|110 / 110
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|4500
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3150
|Aku (V/Ah)
|24 / 285
|Aku tööiga (h)
|max. 4
|Aku laadimisaeg (h)
|7
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 230
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|1200
|Harja kontaktsurve (kg)
|75
|Püürdelaius (mm)
|1750
|Veetarbimine (l/min)
|max. 5,7
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Nimivõimsus (W)
|up to 2350
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|650
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|456,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Kaardus kummiraakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Reguleeritava kõrgusega iste
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks