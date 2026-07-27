Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack Classic +D75

Pealistutav põrandapesumasin, mis on varustatud 110 l paakidega värske ja musta vee jaoks, 75 cm töölaiusega ketasharjapea, AGM aku ja akulaadija.

Mitmekeelne ekraan, nutikas EASY Operation lüliti, värvikoodidega juhtelemendid: meie pealistutav põrandapesumasin B 110 R Classic avaldab muljet oma kasutajasõbraliku töökontseptsiooniga ja samal ajal suurepäraste puhastustulemustega keskmise suurusega aladel. Selle tagavad tõestatud ketasharjade ehitus ja kõrgekvaliteedilisest alumiiniumist valmistatud imulatt, millel on parim imemisjõudlus. Standardvarustuses võimsa 170 Ah AGM aku ja akulaadija. Kärcheri säästliku öko!efektiivsuse režiimiga põrandapuhastusmasin pakub kuni 4500 ruutmeetrit tunnis jõudlust ja väga vaikset tööd. Mahukad 110-liitrised paagid värske ja musta vee jaoks võimaldavad hõlpsalt teha pikemaid tööülesandeid, samas kui päevasõidutuli tagab ohutuse. Lisaks aitab intelligentne KIK-võtmesüsteem masina funktsioonidele juurdepääsuõiguste individuaalseks määramiseks tõhusalt vältida töövigu.

Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
  • Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
  • Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
  • Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Uuenduslik KIK-süsteem
  • Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
  • Väiksemad hoolduskulud.
  • Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
  • Vähendatud energiatarbimine.
  • 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
  • Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Suur värviline ekraan
  • Eraldi laadijat ei ole vaja.
  • Lihtne ja mugav kasutada.
  • Saab kasutada erinevat tüüpi akusid.
Lihtsasti käsitsetav
  • Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
  • Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Harjadega mootor
Harjade töölaius (mm) 750
Imuri töölaius (mm) 950
Puhta/musta vee paak ( ) 110 / 110
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 4500
Tegelik töövõimsus (m²/h) 3150
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 24 / 170
Aku tööiga (h) max. 2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50
Sõidukiirus (km/h) max. 6
Kallakust ülesronimise võime (%) max. 10
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (kg/g/cm²) 75 / 40
Püürdelaius (cm) 175
Veetarbimine (l/min) max. 5
Helirõhutase (dB(A)) 59
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 379
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1635 x 975 x 1265

Scope of supply

  • Ketashari: 2 tk.
  • Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Kaardus kummiraakel
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed

  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack Classic +D75
Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack Classic +D75
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
  • Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid