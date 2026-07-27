Mitmekeelne ekraan, nutikas EASY Operation lüliti, värvikoodidega juhtelemendid: meie pealistutav põrandapesumasin B 110 R Classic avaldab muljet oma kasutajasõbraliku töökontseptsiooniga ja samal ajal suurepäraste puhastustulemustega keskmise suurusega aladel. Selle tagavad tõestatud ketasharjade ehitus ja kõrgekvaliteedilisest alumiiniumist valmistatud imulatt, millel on parim imemisjõudlus. Standardvarustuses võimsa 170 Ah AGM aku ja akulaadija. Kärcheri säästliku öko!efektiivsuse režiimiga põrandapuhastusmasin pakub kuni 4500 ruutmeetrit tunnis jõudlust ja väga vaikset tööd. Mahukad 110-liitrised paagid värske ja musta vee jaoks võimaldavad hõlpsalt teha pikemaid tööülesandeid, samas kui päevasõidutuli tagab ohutuse. Lisaks aitab intelligentne KIK-võtmesüsteem masina funktsioonidele juurdepääsuõiguste individuaalseks määramiseks tõhusalt vältida töövigu.