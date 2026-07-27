Põrandapesumasin B 110 R Bp Pack Classic +D75
Pealistutav põrandapesumasin, mis on varustatud 110 l paakidega värske ja musta vee jaoks, 75 cm töölaiusega ketasharjapea, AGM aku ja akulaadija.
Mitmekeelne ekraan, nutikas EASY Operation lüliti, värvikoodidega juhtelemendid: meie pealistutav põrandapesumasin B 110 R Classic avaldab muljet oma kasutajasõbraliku töökontseptsiooniga ja samal ajal suurepäraste puhastustulemustega keskmise suurusega aladel. Selle tagavad tõestatud ketasharjade ehitus ja kõrgekvaliteedilisest alumiiniumist valmistatud imulatt, millel on parim imemisjõudlus. Standardvarustuses võimsa 170 Ah AGM aku ja akulaadija. Kärcheri säästliku öko!efektiivsuse režiimiga põrandapuhastusmasin pakub kuni 4500 ruutmeetrit tunnis jõudlust ja väga vaikset tööd. Mahukad 110-liitrised paagid värske ja musta vee jaoks võimaldavad hõlpsalt teha pikemaid tööülesandeid, samas kui päevasõidutuli tagab ohutuse. Lisaks aitab intelligentne KIK-võtmesüsteem masina funktsioonidele juurdepääsuõiguste individuaalseks määramiseks tõhusalt vältida töövigu.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Suur värviline ekraan
- Eraldi laadijat ei ole vaja.
- Lihtne ja mugav kasutada.
- Saab kasutada erinevat tüüpi akusid.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Harjadega mootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak ( )
|110 / 110
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 4500
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3150
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 170
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|230
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 6
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|max. 10
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Püürdelaius (cm)
|175
|Veetarbimine (l/min)
|max. 5
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|379
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks