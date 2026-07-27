Olles samaaegselt kompaktne ja suurepäraselt manööverdatav, pakub akutoitega pealistutav põrandapesumasin B 150 R suurepäraseid tulemusi ka ebakorrapärase kujuga siseruumides. Masinal on kaks kettaharja (töölaius 90 cm) ja integreeritud laadija. Juhtelementide värvikoodid ja EASY Operation lüliti tagavad mugava käsitsemise. Kõik seadistused tehakse suurel värvilisel ekraanil. Kasutusõigusi saab määrata KIK-süsteemi abil, et vältida käsitsemisvigu. eco!efficiency režiim ja kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem säästavad nii vett kui ka energiat ning eco!efficiency režiim vähendab ka masina mürataset. Valikuline paagi loputussüsteem tagab musta vee paagi lihtsa ja hügieenilise puhastamise, samas kui Auto-Fill funktsioon säästab aega puhta vee paagi täitmisel. Roolinurga andur ja standardsed päevasõidutuled tagavad sõiduohutuse, valikulised liitiumioonakud aga pika tööaja ja kasutusaja.