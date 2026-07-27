Tipptasemel varustusega pealistutav põrandapesumasin B 150 R koos pikaealiste 240 Ah liitiumioonakude, integreeritud laadija ja päevasõidutuledega pakub puhastusjõudlust veidi üle 6800 m² tunnis. Parimad tulemused tagavad 85 cm laiune survevalualumiiniumist rullharjapea koos eelpühkimisfunktsiooniga, topelt-külgharjad, ressursisäästlik doseerimissüsteem DOSE, eco!efficiency režiim, kiirusest sõltuv vee doseerimine ja võimas alumiiniumist imijalg. Pika tootjagarantiiga liitiumioonakud muudavad puhastamise muretuks: akut pole vaja masina kasutusaja jooksul vahetada, see toetab kiiret ja vahelaadimist, on ohutu ja pakub parimat omamiskulu (TCO). Auto-Fill ja automaatne paagi loputus võimaldavad 150 l paake kiiresti täita ja puhastada. Patenteeritud KIK-süsteem välistab käsitsemisvead tänu individuaalsetele õigustele. Sõidukiirus 8 km/h ja roolinurga andur.