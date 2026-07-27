Põrandapesumasin B 150 R Bc + R85
Pealistutav põrandapesumasin B 150 R rullharjade (90 cm töölaius), sõidukiiruse 8 km/h ja puhastusjõudlusega 7200 m²/h. 150 l paakide, KIK-süsteemi ja eco!efficiency režiimiga.
Akutoitega pealistutav põrandapesumasin on tänu lühikesele ja kitsale disainile väga vilgas ning ulatub ka keerukatesse siseruumidesse. Tänu eco!efficiency režiimile ja kiirusest sõltuvale vee doseerimissüsteemile saab oluliselt vähendada vee- ja energiakulu ning masina mürataset. Masin on varustatud kahe rullharjaga (töölaius 85 cm). Harjapeal on integreeritud pühkimisfunktsioon ja suur pühkimissahtel. Masin töötab väga sujuvalt, tagades vaikse käituse, samas kui survevalualumiiniumi tugevus tagab pika kasutusaja. Juhtelementide värvikoodid ja EASY Operation lüliti muudavad masina käsitsemise äärmiselt lihtsaks. Kõik seadistused tehakse suurel värvilisel ekraanil. Käsitsemisvigade vältimiseks võimaldab KIK-süsteem määrata kasutusõigusi, samas kui roolinurga andur suurendab sõiduohutust. Musta vee paaki saab lihtsalt ja hügieeniliselt puhastada tänu patenteeritud paagi loputussüsteemile, mida saab tellida lisavarustusena. Auto-Fill funktsioon võimaldab puhta vee paagi täita kiiresti ja lihtsalt. Integreeritud laadija on juba komplektis.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Automaatne täitefunktsioon (valikuline)
- Puhta vee paagi automaatne täitmine.
- Ühendage veevoolik ja veevool peatub automaatselt siis, kui paak on täis.
4 aku valikut
- Akude tüübid: hooldusvaba 36 V/180 Ah, vähese hooldusega 36 V/180 Ah, hooldusvaba 36 V/240 Ah, vähese hooldusega 36 V/240 Ah.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Veelgi vaiksem ja seetõttu sobilikum müratundlikesse kohtadesse (päevasel ajal koristamine, haiglad, hotellid, jne).
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Paagi loputussüsteem (valikuline)
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Sisseehitatud akulaadija
- Eraldi laadijat ei ole vaja.
- Lihtne ja mugav kasutada.
- Saab kasutada erinevat tüüpi akusid.
Pesuvahendi doseerimisüksus DOSE (valikuline)
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Elektriline
|Harjade töölaius (mm)
|850
|Imuri töölaius (mm)
|1180 - 1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|6800
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|4760
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 7
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|8
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|600 - 1300
|Püürdelaius (cm)
|181
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2400
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|218
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Sisseehitatud akulaadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Auto-Fill
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Kaubanduskeskused/tee-ise poed
- Mitmekorruselised autoparklad
- Konteinerite ja paakide sisemuste puhastamiseks transpordi- ja logistikasektoris, põllumajanduses, toiduaine- ja keemiatööstuses.
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses