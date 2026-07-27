Akutoitega pealistutav põrandapesumasin on tänu lühikesele ja kitsale disainile väga vilgas ning ulatub ka keerukatesse siseruumidesse. Tänu eco!efficiency režiimile ja kiirusest sõltuvale vee doseerimissüsteemile saab oluliselt vähendada vee- ja energiakulu ning masina mürataset. Masin on varustatud kahe rullharjaga (töölaius 85 cm). Harjapeal on integreeritud pühkimisfunktsioon ja suur pühkimissahtel. Masin töötab väga sujuvalt, tagades vaikse käituse, samas kui survevalualumiiniumi tugevus tagab pika kasutusaja. Juhtelementide värvikoodid ja EASY Operation lüliti muudavad masina käsitsemise äärmiselt lihtsaks. Kõik seadistused tehakse suurel värvilisel ekraanil. Käsitsemisvigade vältimiseks võimaldab KIK-süsteem määrata kasutusõigusi, samas kui roolinurga andur suurendab sõiduohutust. Musta vee paaki saab lihtsalt ja hügieeniliselt puhastada tänu patenteeritud paagi loputussüsteemile, mida saab tellida lisavarustusena. Auto-Fill funktsioon võimaldab puhta vee paagi täita kiiresti ja lihtsalt. Integreeritud laadija on juba komplektis.