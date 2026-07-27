Põrandapesumasin B 150 R Bp + D90
Pealistutav põrandapesumasin B 150 R kettaharjade (90 cm töölaius), sõidukiiruse 8 km/h ja puhastusjõudlusega 7200 m²/h. 150 l paakide, KIK-süsteemi ja eco!efficiency režiimiga.
Innovaatiline, kompaktne ja suurepäraselt manööverdatav akutoitega pealistutav põrandapesumasin B 150 R on loodud puhastusjõudluseks 7200 m²/h. Masin puhastab suurepäraselt ka ebakorrapärase kujuga siseruume. Masinal on kaks kettaharja ja 90 cm töölaius. Juhtelemendid on värvikoodidega. Lisaks on seadmel EASY Operation lüliti, mis võimaldab vaevatut ja intuitiivset juhtimist. Kõik seadistused tehakse suurel värvilisel ekraanil. Paremaks kaitseks käsitsemisvigade eest saab KIK-süsteemi kaudu määrata kasutusõigusi ning roolinurga andur aktiveerib kurvides automaatselt pidurid. eco!efficiency režiim ja kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem säästavad nii vett kui ka energiat. Samuti on vähendatud masina mürataset. Valikuline paagi loputussüsteem tagab musta vee paagi lihtsa ja hügieenilise puhastamise. Standardvarustusse kuuluv Auto-Fill funktsioon säästab oluliselt aega puhta vee paagi täitmisel. Valikuliselt on saadaval ka liitiumakud.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Automaatne täitefunktsioon (valikuline)
- Puhta vee paagi automaatne täitmine.
- Ühendage veevoolik ja veevool peatub automaatselt siis, kui paak on täis.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Veelgi vaiksem ja seetõttu sobilikum müratundlikesse kohtadesse (päevasel ajal koristamine, haiglad, hotellid, jne).
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Paagi loputussüsteem (valikuline)
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Lihtne kasutada
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Elektriline
|Harjade töölaius (mm)
|900
|Imuri töölaius (mm)
|1180 - 1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|7200
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|5040
|Aku (V)
|36
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 7
|Sõidukiirus (km/h)
|8
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Püürdelaius (cm)
|181
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|218
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Auto-Fill
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Seisupidur
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Kaubanduskeskused/tee-ise poed
- Mitmekorruselised autoparklad
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses