Innovaatiline, kompaktne ja suurepäraselt manööverdatav akutoitega pealistutav põrandapesumasin B 150 R on loodud puhastusjõudluseks 7200 m²/h. Masin puhastab suurepäraselt ka ebakorrapärase kujuga siseruume. Masinal on kaks kettaharja ja 90 cm töölaius. Juhtelemendid on värvikoodidega. Lisaks on seadmel EASY Operation lüliti, mis võimaldab vaevatut ja intuitiivset juhtimist. Kõik seadistused tehakse suurel värvilisel ekraanil. Paremaks kaitseks käsitsemisvigade eest saab KIK-süsteemi kaudu määrata kasutusõigusi ning roolinurga andur aktiveerib kurvides automaatselt pidurid. eco!efficiency režiim ja kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem säästavad nii vett kui ka energiat. Samuti on vähendatud masina mürataset. Valikuline paagi loputussüsteem tagab musta vee paagi lihtsa ja hügieenilise puhastamise. Standardvarustusse kuuluv Auto-Fill funktsioon säästab oluliselt aega puhta vee paagi täitmisel. Valikuliselt on saadaval ka liitiumakud.