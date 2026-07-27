Tipptasemel varustusega pealistutav põrandapesumasin B 150 R koos pikaealise 220 Ah aku, integreeritud laadija ja päevasõidutuledega on muljetavaldav nii süva- kui ka hoolduspuhastusel, pakkudes puhastusjõudlust veidi üle 6800 m²/h. Optimaalsed tulemused tagavad 85 cm laiune survevalualumiiniumist rullharjapea koos eelpühkimisfunktsiooniga, topelt-külgharjad, mis koguvad prahti ka väljaspool töölaiust, ressursisäästlik doseerimissüsteem DOSE ja võimas alumiiniumist imijalg. Sõidukiirus 8 km/h koos integreeritud roolinurga anduri ja kiirusest sõltuva vee doseerimisega võimaldab kiiret tööd ja ressursisäästu. Lisaks võimaldavad Auto-Fill funktsioon ja automaatne paagi loputus 150-liitriseid puhta ja musta vee paake kiiresti täita ja puhastada. Tänu patenteeritud KIK-võtmesüsteemile on käsitsemine lihtne ja ohutu – võimalus määrata eri kasutajatele erinevaid õigusi hoiab tõhusalt ära käsitsemisvead.