Suurepärase varustusega B 150 R Bp pealeistutav põrandapesumasin ​​koos kauakestva 180 Ah aku, integreeritud akulaadija ja päevasõidutulega toimib sügav- ja hoolduspuhastuse ajal muljetavaldavalt 5100 m² tunnis. Optimaalsed puhastustulemused tagavad 85 cm laiune survevalualumiiniumist rull-harjapea koos eelpühkimisfunktsiooniga, kahe külgharjaga, mis koguvad jäätmeid ka väljastpoolt töölaiust, meie ressursse säästva puhastusaine doseerimissüsteemiga Dose ning võimsa ja vastupidava alumiiniumkaabitsaga. Lisaks võimaldavad automaatse täitmise funktsioon ja automaatne paagiloputus 150 l värske ja heitvee mahuteid kiiresti täita või puhastada. Suur värviline ekraan, mida saab seadistada 30 keelele, ja patenteeritud KIK-võtmesüsteem muudavad kasutamise nii lihtsaks kui ka ohutuks. Võimalus määrata erinevatele kasutajatele programmidele erinevad juurdepääsuõigused on tõhus operaatorivigade ärahoidmisel.