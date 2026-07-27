Põrandapesumasin B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85

Meie B 150 R Bp pealeistutava põrandapesumasin ​​standardvarustusse kuuluvad 85 cm töölaiusega rullharjapea, külghari ja vastupidav alumiiniumkaabits.

Suurepärase varustusega B 150 R Bp pealeistutav põrandapesumasin ​​koos kauakestva 180 Ah aku, integreeritud akulaadija ja päevasõidutulega toimib sügav- ja hoolduspuhastuse ajal muljetavaldavalt 5100 m² tunnis. Optimaalsed puhastustulemused tagavad 85 cm laiune survevalualumiiniumist rull-harjapea koos eelpühkimisfunktsiooniga, kahe külgharjaga, mis koguvad jäätmeid ka väljastpoolt töölaiust, meie ressursse säästva puhastusaine doseerimissüsteemiga Dose ning võimsa ja vastupidava alumiiniumkaabitsaga. Lisaks võimaldavad automaatse täitmise funktsioon ja automaatne paagiloputus 150 l värske ja heitvee mahuteid kiiresti täita või puhastada. Suur värviline ekraan, mida saab seadistada 30 keelele, ja patenteeritud KIK-võtmesüsteem muudavad kasutamise nii lihtsaks kui ka ohutuks. Võimalus määrata erinevatele kasutajatele programmidele erinevad juurdepääsuõigused on tõhus operaatorivigade ärahoidmisel.

Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
  • Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
  • Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
  • Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
  • Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
  • Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
  • Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
  • Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
  • Väiksemad hoolduskulud.
  • Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
  • Säästab puhastusvahendit.
  • Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
  • Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
  • Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
  • Hügieenilisem.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
  • Vähendatud energiatarbimine.
  • 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
  • Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Suur värviline ekraan
  • Kasutatava programmi selge kuvamine.
  • Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Harjade töölaius (mm) 850
Imuri töölaius (mm) 1180
Puhta/musta vee paak (l) 150 / 150
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 5100
Tegelik töövõimsus (m²/h) 3600
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 36 / 180
Aku tööiga (h) max. 3,5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 220 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Kallakust ülesronimise võime (%) 10
Harja kiirus (rpm) 180 - 1300
Veetarbimine (l/min) max. 7
Helirõhutase (dB(A)) 67
Nimivõimsus (W) up to 2600
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 957
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1790 x 1070 x 1420

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.
  • Sisseehitatud akulaadija
  • Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Kaardus kummiraakel
  • Külgharjad
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Eelpühkimisseade
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Tugev eesmine põrkeraud
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
Lisatarvikud
Puhastusvahendid