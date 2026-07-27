Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
90 cm laiuse ketasharjapea, survevalualumiiniumist kaabitsa, tugeva löögikaitse, 170 Ah aku ja 150 l mahutiga põrandapesumasin B 150 R Bp.
Äärmiselt hästi varustatud ning eriti hõlpsasti ja ohutult kasutatav meie B 150 R Bp peal sõitev põrandapesumasin avaldab muljet suurepäraste puhastustulemuste ja umbes 5400 m² tunnis pindalaga. Seda muuhulgas tänu 150 l reovee ja magevee mahutitele – viimast saab tänu integreeritud automaatse täitmise funktsioonile ka ohutult ja kiiresti täita. Selle 90 cm töölaius, uus vastupidav kõrgekvaliteedilisest survevalualumiiniumist veekaabits ja kaasas olev 170 Ah aku tagavad, et masin on optimaalselt ette valmistatud igaks tööks. Seda on eriti lihtne kasutada tänu värvikoodiga juhtnuppudele ja suurele värvilisele ekraanile, mida saab kasutada kõigi asjakohaste sätete juhtimiseks 30 keeles. Enamiku operaatorivigade välistamiseks on aga masinasse integreeritud ka meie patenteeritud KIK võtmesüsteem ning sellega saab eelnevalt määratleda individuaalsed juurdepääsuõigused. Masinal on ka tugev terasest löögikaitse, suured kõrvalekaldrullid ja standardvarustuses päevasõidutuli, mis kaitseb kasutajat ja masinat raskete puhastustööde ajal.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Ketassüsteemiga harjapea
- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Sisseehitatud akulaadija
- Eraldi laadijat ei ole vaja.
- Lihtne ja mugav kasutada.
- Saab kasutada erinevat tüüpi akusid.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|900
|Imuri töölaius (mm)
|1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|5400
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3800
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|36 / 170
|Aku tööiga (h)
|max. 3,5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 8
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|220 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg)
|94
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2400
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Sisseehitatud akulaadija
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
Seadmed
- Auto-Fill
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes