Äärmiselt hästi varustatud ning eriti hõlpsasti ja ohutult kasutatav meie B 150 R Bp peal sõitev põrandapesumasin ​​avaldab muljet suurepäraste puhastustulemuste ja umbes 5400 m² tunnis pindalaga. Seda muuhulgas tänu 150 l reovee ja magevee mahutitele – viimast saab tänu integreeritud automaatse täitmise funktsioonile ka ohutult ja kiiresti täita. Selle 90 cm töölaius, uus vastupidav kõrgekvaliteedilisest survevalualumiiniumist veekaabits ja kaasas olev 170 Ah aku tagavad, et masin on optimaalselt ette valmistatud igaks tööks. Seda on eriti lihtne kasutada tänu värvikoodiga juhtnuppudele ja suurele värvilisele ekraanile, mida saab kasutada kõigi asjakohaste sätete juhtimiseks 30 keeles. Enamiku operaatorivigade välistamiseks on aga masinasse integreeritud ka meie patenteeritud KIK võtmesüsteem ning sellega saab eelnevalt määratleda individuaalsed juurdepääsuõigused. Masinal on ka tugev terasest löögikaitse, suured kõrvalekaldrullid ja standardvarustuses päevasõidutuli, mis kaitseb kasutajat ja masinat raskete puhastustööde ajal.