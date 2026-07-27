Kompaktne ja manööverdatav pealistutav põrandapesumasin B 150 R avaldab muljet tänu 8 km/h sõidukiirusele, roolinurga andurile, kiirusest sõltuvale vee doseerimissüsteemile ja puhastusjõudlusele 6800 m²/h. Selle saavutamiseks on masinal 85 cm töölaiusega rullharjapea ja uusima põlvkonna alumiiniumist imijalg, mis pakub eeskujulikku imemisvõimsust. Päevasõidutuled tagavad optimaalse nähtavuse. Standardvarustusse kuulub ka Kärcheri Auto-Fill funktsioon 150-liitrise puhta vee paagi kiireks täitmiseks. Lisaks on tarnekomplektis 170 Ah aku ja integreeritud akulaadija. Varustuspaketi täiendavad 30 keelevalikuga suur värviline ekraan, mis võimaldab masinat lihtsalt juhtida ja puhastusparameetreid seadistada, ning patenteeritud KIK-võtmesüsteem, millega saab eri kasutajatele määrata erinevad õigused, välistades nii peaaegu täielikult käsitsemisvead.