Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Meie pealistutav põrandapesumasin B 150 R on standardvarustuses varustatud võimsa 170 Ah aku ja integreeritud akulaadijaga. Sellel on ka 85 cm laiune rullharjapea.
Kompaktne ja manööverdatav pealistutav põrandapesumasin B 150 R avaldab muljet tänu 8 km/h sõidukiirusele, roolinurga andurile, kiirusest sõltuvale vee doseerimissüsteemile ja puhastusjõudlusele 6800 m²/h. Selle saavutamiseks on masinal 85 cm töölaiusega rullharjapea ja uusima põlvkonna alumiiniumist imijalg, mis pakub eeskujulikku imemisvõimsust. Päevasõidutuled tagavad optimaalse nähtavuse. Standardvarustusse kuulub ka Kärcheri Auto-Fill funktsioon 150-liitrise puhta vee paagi kiireks täitmiseks. Lisaks on tarnekomplektis 170 Ah aku ja integreeritud akulaadija. Varustuspaketi täiendavad 30 keelevalikuga suur värviline ekraan, mis võimaldab masinat lihtsalt juhtida ja puhastusparameetreid seadistada, ning patenteeritud KIK-võtmesüsteem, millega saab eri kasutajatele määrata erinevad õigused, välistades nii peaaegu täielikult käsitsemisvead.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Sisseehitatud akulaadija
- Eraldi laadijat ei ole vaja.
- Lihtne ja mugav kasutada.
- Saab kasutada erinevat tüüpi akusid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Elektriline
|Harjade töölaius (mm)
|850
|Imuri töölaius (mm)
|1180 - 1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|6800
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|4760
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|36 / 170
|Aku tööiga (h)
|max. 3,5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 7
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|8
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180 - 1300
|Harja kontaktsurve (kg)
|94
|Püürdelaius (cm)
|181
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2600
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|218
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Aku
- Sisseehitatud akulaadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Auto-Fill
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
- Mitmekorruselised autoparklad
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses