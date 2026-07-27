Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack 240 Ah Gel+R85+DOSE+Rinse
Kaasas uus alumiiniumist rullpea koos integreeritud pühkimissahtli ja kahe rullharjaga: Meie B 150 R Bp pealeistutav põrandapesumasin, millel on 150 l mahutid, kuni 5100 m²/h.
Akutoitel B 150 R Bp pealeistutav põrandapesumasin on täisvarustusega põrandapuhastusmasin ökonoomse süva- ja hoolduspuhastuse teostamiseks suurematel aladel. Kompaktse disainiga masin avaldab muljet oma suure manööverdusvõime, suurepärase varustuse ja lihtsa tööga. Uus alumiiniumist rullharjapea koos integreeritud pühkimissahtliga ja puhastusaine doseerimissüsteem DOSE tagavad silmapaistvad puhastustulemused, kulutades minimaalselt ressursse. Standardvarustuses on ka Kärcheri automaatse täitmise funktsioon 150-liitrise mageveepaagi kiireks täitmiseks. Lisaks on kaasas pihustuspüstol reoveepaagi puhastamiseks. Ohutu ja lihtsa käsitsemise tagamiseks on B 150 R Bp-l lüliti EASY Operation, suur värviline 30 keelega ekraan, värvikoodiga juhtnupud ja patenteeritud KIK-võtmesüsteem operaatori vigade välistamiseks. Päevasõidutuli ja tugev terasest löögikaitse suurendab kasutaja ja masina ohutust.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|850
|Imuri töölaius (mm)
|1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|5100
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3600
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 11
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|220 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180 - 1300
|Harja kontaktsurve (kg)
|94
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2600
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Sisseehitatud akulaadija
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Eelpühkimisseade
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes