Akutoitel B 150 R Bp pealeistutav põrandapesumasin ​​on täisvarustusega põrandapuhastusmasin ökonoomse süva- ja hoolduspuhastuse teostamiseks suurematel aladel. Kompaktse disainiga masin avaldab muljet oma suure manööverdusvõime, suurepärase varustuse ja lihtsa tööga. Uus alumiiniumist rullharjapea koos integreeritud pühkimissahtliga ja puhastusaine doseerimissüsteem DOSE tagavad silmapaistvad puhastustulemused, kulutades minimaalselt ressursse. Standardvarustuses on ka Kärcheri automaatse täitmise funktsioon 150-liitrise mageveepaagi kiireks täitmiseks. Lisaks on kaasas pihustuspüstol reoveepaagi puhastamiseks. Ohutu ja lihtsa käsitsemise tagamiseks on B 150 R Bp-l lüliti EASY Operation, suur värviline 30 keelega ekraan, värvikoodiga juhtnupud ja patenteeritud KIK-võtmesüsteem operaatori vigade välistamiseks. Päevasõidutuli ja tugev terasest löögikaitse suurendab kasutaja ja masina ohutust.