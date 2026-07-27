Kompaktne ja manööverdamisvõimeline B 150 R Bp pealeistutav põradnapesumasin ​​suudab põrandaid puhastades umbes 5400 m² tunnis. Võimas ja hooldusvaba geellaku mahutavusega 240 Ah tagab pikad tööajad, DOSE puhastusaine doseerimissüsteem ökonoomse tarbimise ning 90 cm töölaiusega ketasharjapea annab parima puhastustulemuse. Mudelil B 150 R Bp on ka tugev löögikaitse ja päevasõidutuli, mis kaitseb kasutajat ja masinat. Masina juhtnupud on kollase värvikoodiga ja 30 keelega ekraan muudab puhastusparameetrite reguleerimise lihtsamaks. Et aga operaatori vigu praktiliselt välistada, on masinasse integreeritud ka patenteeritud KIK-võtmesüsteem, mille abil saab individuaalselt seadistada juurdepääsuõigusi. Aja säästmiseks enne ja pärast puhastustöid on masinal automaatse täitmise funktsioon 150 l mageveepaagi täitmiseks ja pihustuspüstol reoveepaagi puhastamiseks. Standardvarustuses on ka akulaadija.