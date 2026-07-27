Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
B 150 R Bp pealeistutav põrandapesumasin DOSE puhastusaine doseerimissüsteemiga, ketasharja pea, 90 cm töölaius, 150 l paagi maht, 240 Ah aku ja integreeritud akulaadija.
Kompaktne ja manööverdamisvõimeline B 150 R Bp pealeistutav põradnapesumasin suudab põrandaid puhastades umbes 5400 m² tunnis. Võimas ja hooldusvaba geellaku mahutavusega 240 Ah tagab pikad tööajad, DOSE puhastusaine doseerimissüsteem ökonoomse tarbimise ning 90 cm töölaiusega ketasharjapea annab parima puhastustulemuse. Mudelil B 150 R Bp on ka tugev löögikaitse ja päevasõidutuli, mis kaitseb kasutajat ja masinat. Masina juhtnupud on kollase värvikoodiga ja 30 keelega ekraan muudab puhastusparameetrite reguleerimise lihtsamaks. Et aga operaatori vigu praktiliselt välistada, on masinasse integreeritud ka patenteeritud KIK-võtmesüsteem, mille abil saab individuaalselt seadistada juurdepääsuõigusi. Aja säästmiseks enne ja pärast puhastustöid on masinal automaatse täitmise funktsioon 150 l mageveepaagi täitmiseks ja pihustuspüstol reoveepaagi puhastamiseks. Standardvarustuses on ka akulaadija.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Ketassüsteemiga harjapea
- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|900
|Imuri töölaius (mm)
|1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|5400
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3800
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 11
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|220 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg)
|94
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2400
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Sisseehitatud akulaadija
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes