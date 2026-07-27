Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Kahe ketasharja, 90 cm töölaiuse ja uusima põlvkonna kaabitsaga B 150 R Bp pealeistutav põrandapesumasin tagab optimaalsed puhastustulemused ja 5400 m² tunnis.
Tugev, kompaktne, manööverdusvõimeline, akutoitega: meie akutoitel B 150 R Bp pealeistutav põrandapesumasin töötab oma asendamatute funktsioonide ja suurepärase standardvarustusega suurepäraselt rasketes igapäevastes töötingimustes. Puhastusaine doseerimissüsteem DOSE aitab säästa ressursse ja täita puhastustöid kuluefektiivselt. Automaatse täitmise funktsioon säästab aega 150 l mageveepaagi täitmisel, samas kui automaatne paagi loputussüsteem muudab reoveepaagi puhastamise lihtsamaks. Kahe ketasharja, 90 cm töölaiuse ja uue, väga vastupidava survevalualumiiniumist kaabitsaga suudab masin ilma raskusteta puhastada 5400 m² tunnis. Päevasõidutuli parandab nähtavust ja ülitugev terasest löögikaitse koos suurte kõrvalekalduvate rullidega kaitseb kasutajat ja masinat usaldusväärselt. B 150 R Bp on väga lihtne kasutada tänu suurele 30-keelsele värvilisele ekraanile ja värvikoodiga juhtnuppudele. Ohutuse tagamiseks on masinal ka patenteeritud KIK võtmesüsteem, mis võimaldab määrata erinevaid kasutajaõigusi ja seega praktiliselt välistab operaatori vead.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Ketassüsteemiga harjapea
- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- Kuni 40 protsenti pikem aku tööaeg.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Harjadega mootor
|Harjade töölaius (mm)
|900
|Imuri töölaius (mm)
|1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|5400
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3800
|Aku tüüp
|Vajab vähest hooldust
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 11
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|220 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|6
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|94 / 89
|Püürdelaius (cm)
|175
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2400
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Sisseehitatud akulaadija
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes