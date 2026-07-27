Tugev, kompaktne, manööverdusvõimeline, akutoitega: meie akutoitel B 150 R Bp pealeistutav põrandapesumasin ​​töötab oma asendamatute funktsioonide ja suurepärase standardvarustusega suurepäraselt rasketes igapäevastes töötingimustes. Puhastusaine doseerimissüsteem DOSE aitab säästa ressursse ja täita puhastustöid kuluefektiivselt. Automaatse täitmise funktsioon säästab aega 150 l mageveepaagi täitmisel, samas kui automaatne paagi loputussüsteem muudab reoveepaagi puhastamise lihtsamaks. Kahe ketasharja, 90 cm töölaiuse ja uue, väga vastupidava survevalualumiiniumist kaabitsaga suudab masin ilma raskusteta puhastada 5400 m² tunnis. Päevasõidutuli parandab nähtavust ja ülitugev terasest löögikaitse koos suurte kõrvalekalduvate rullidega kaitseb kasutajat ja masinat usaldusväärselt. B 150 R Bp on väga lihtne kasutada tänu suurele 30-keelsele värvilisele ekraanile ja värvikoodiga juhtnuppudele. Ohutuse tagamiseks on masinal ka patenteeritud KIK võtmesüsteem, mis võimaldab määrata erinevaid kasutajaõigusi ja seega praktiliselt välistab operaatori vead.