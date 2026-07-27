Võimsa 240 Ah pliiakuga töötav meie B 150 R Bp pealeistutav põrandapesumasin ​​toimib muljetavaldavalt rasketel igapäevastel puhastustöödel ja saavutab kuni 5100 m² tunnis pindala. 85 cm laiune eelpühkimisfunktsiooniga rull-harjapea ja uusima põlvkonna kaabits optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks on mõlemad valmistatud kvaliteetsest ja vastupidavast alumiiniumist. Masinal on 2150 l mahutid värske ja heitvee jaoks, mida on kiire täita ja mugav puhastada tänu automaatse täitmise funktsioonile, samuti ressursse säästvale puhastusaine doseerimissüsteemile DOSE. Suur värviline ekraan tähendab, et masinat on lihtne kasutada. Veelgi enam, integreeritud KIK võtmesüsteem aitab välistada operaatori vigu. Standardvarustuses olev ja eemalt nähtav päevasõidutuli ning tugev terasest löögikaitse kaitsevad kasutajat ja masinat ka töötamise ajal.