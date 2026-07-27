Suurepärase varustusega B 150 R Bp pealeistutav põrandapesumasin, millel on kauakestev 240 Ah aku, integreeritud akulaadija ja päevasõidutuled, toimib sügav- ja hoolduspuhastuse ajal muljetavaldavalt 5100 m² tunnis. Optimaalsed puhastustulemused tagavad 85 cm laiune survevalualumiiniumist rull-harjapea koos eelpühkimisfunktsiooniga, topeltkülgharjad, mis koguvad jäätmeid ka väljastpoolt töölaiust, meie ressursse säästev puhastusaine doseerimissüsteem DOSE ning võimas ja vastupidav alumiiniumkaabits. Lisaks võimaldavad automaatse täitmise funktsioon ja automaatne paagiloputus 150 l värske ja heitvee mahuteid kiiresti täita või puhastada. Suur värviline ekraan, mida saab seadistada 30 keelele, ja patenteeritud KIK-klahvisüsteem muudavad kasutamise nii lihtsaks kui ka ohutuks. Võimalus määrata erinevatele kasutajatele programmidele erinevad juurdepääsuõigused on tõhus operaatorivigade ärahoidmisel.