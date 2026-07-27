Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Meie B 150 R Bp pealeistutava põrandapesumasina standardvarustusse kuuluvad 85 cm töölaiusega rullharjapea, külghari ja vastupidav alumiiniumkaabits.
Suurepärase varustusega B 150 R Bp pealeistutav põrandapesumasin, millel on kauakestev 240 Ah aku, integreeritud akulaadija ja päevasõidutuled, toimib sügav- ja hoolduspuhastuse ajal muljetavaldavalt 5100 m² tunnis. Optimaalsed puhastustulemused tagavad 85 cm laiune survevalualumiiniumist rull-harjapea koos eelpühkimisfunktsiooniga, topeltkülgharjad, mis koguvad jäätmeid ka väljastpoolt töölaiust, meie ressursse säästev puhastusaine doseerimissüsteem DOSE ning võimas ja vastupidav alumiiniumkaabits. Lisaks võimaldavad automaatse täitmise funktsioon ja automaatne paagiloputus 150 l värske ja heitvee mahuteid kiiresti täita või puhastada. Suur värviline ekraan, mida saab seadistada 30 keelele, ja patenteeritud KIK-klahvisüsteem muudavad kasutamise nii lihtsaks kui ka ohutuks. Võimalus määrata erinevatele kasutajatele programmidele erinevad juurdepääsuõigused on tõhus operaatorivigade ärahoidmisel.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|850
|Imuri töölaius (mm)
|1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|5100
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3600
|Aku tüüp
|Vajab vähest hooldust
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 11
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|220 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180 - 1300
|Harja kontaktsurve (kg)
|94
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2600
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Sisseehitatud akulaadija
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
- Külgharjad
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Eelpühkimisseade
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes