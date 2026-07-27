Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Suurepärane varustus suurepäraste puhastustulemuste saavutamiseks: meie akutoitel B 150 R Bp Adv pealeistutav põrandapesumasin võimsa nelikveo ja 90 cm ketasharjapeaga.
Meie B 150 R Bp Adv pealeistutava põrandapesumasina nelikvedu võimaldab masinal ilma raskusteta toime tulla järskudel kallakutel ja saavutada kuni 9000 ruutmeetrit tunnis sõidukiirusel kuni 10 km/h. Lisaks võimaldavad ketasharjapea 90 cm töölaius, tugeva survevalualumiiniumist kaabitsa suurepärane imemisjõudlus ja ressursse säästev puhastusaine doseerimissüsteem DOSE, mis võimaldavad kasutajatel saavutada parimaid puhastustulemusi. Värvikoodiga juhtelemendid, selle suur, 30 keeles töötav värviline ekraan ja patenteeritud KIK-võtmesüsteem tagavad selle põrandapuhastusmasina kasutajasõbraliku, lihtsa ja ohutu kasutamise, millel on ka päevasõidutuled. Automaatse täitmise funktsioon mageveepaagi kiireks täitmiseks ja paagi automaatse loputamise süsteem muudavad käsitsemise oluliselt lihtsamaks. Enda kaitseks on masin varustatud ka tugeva löögikaitsega, millel on suured painutusrullid. Liides meie valikulise Kärcheri autopargi haldussüsteemiga võimaldab kasutajatel jälgida kõiki peamisi tööparameetreid kõikjal ja reaalajas vastavalt vajadusele.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Ketassüsteemiga harjapea
- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.
Kõigi rataste vedu
- Võib kasutada ka järskudes mitmekorruselistes autoparklates.
- Puhastusrežiimis tõusuvõime kuni 18%.
- Hea suunastabiilsus (isegi siledatel põrandatel).
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|900
|Imuri töölaius (mm)
|1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|9000
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|6750
|Aku tüüp
|Vajab vähest hooldust
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 11
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|220 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|15
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg)
|94
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2400
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Sisseehitatud akulaadija
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Mitmekorruselised autoparklad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
- Kiireks ja tõhusaks hoolduspuhastuseks kaubanduskeskustes