Meie B 150 R Bp Adv pealeistutava põrandapesumasina ​​nelikvedu võimaldab masinal ilma raskusteta toime tulla järskudel kallakutel ja saavutada kuni 9000 ruutmeetrit tunnis sõidukiirusel kuni 10 km/h. Lisaks võimaldavad ketasharjapea 90 cm töölaius, tugeva survevalualumiiniumist kaabitsa suurepärane imemisjõudlus ja ressursse säästev puhastusaine doseerimissüsteem DOSE, mis võimaldavad kasutajatel saavutada parimaid puhastustulemusi. Värvikoodiga juhtelemendid, selle suur, 30 keeles töötav värviline ekraan ja patenteeritud KIK-võtmesüsteem tagavad selle põrandapuhastusmasina kasutajasõbraliku, lihtsa ja ohutu kasutamise, millel on ka päevasõidutuled. Automaatse täitmise funktsioon mageveepaagi kiireks täitmiseks ja paagi automaatse loputamise süsteem muudavad käsitsemise oluliselt lihtsamaks. Enda kaitseks on masin varustatud ka tugeva löögikaitsega, millel on suured painutusrullid. Liides meie valikulise Kärcheri autopargi haldussüsteemiga võimaldab kasutajatel jälgida kõiki peamisi tööparameetreid kõikjal ja reaalajas vastavalt vajadusele.