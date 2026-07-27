Meie võimas B 150 R Bp Adv 85 cm laiuse alumiiniumist rullharjapea ja eelpühkimisfunktsiooniga pinnapõrandapesumasin, mille pindala on kuni 8500 ruutmeetrit tunnis, toimib igapäevaste puhastustööde ajal muljetavaldavalt. Nelikveoga, mis võib saavutada 10 km/h sõidukiirust, saab masinat kasutada ka järskudel tõusudel, näiteks mitmekorruselistes parklates. Uus, vastupidav survevalualumiiniumist kaabits tagab suurepärase imemisvõime, samas kui puhastusaine doseerimissüsteem DOSE tagab ressursside tõhusa kasutamise. Automaatse täitmise funktsioon ja automaatne paagi loputus võimaldavad 150 l värske ja musta vee mahuteid kiiresti täita ja puhastada. Standardvarustuses on päevasõidutuli, jõuline põrkekaitse koos painutusrullikutega, värvikoodiga juhtelemendid, mis võimaldavad hõlpsat kasutamist, ja suur värviline ekraan. Patenteeritud KIK võtmesüsteem tagab veelgi suurema ohutuse. Meie valikulise pilvepõhise Kärcher Fleeti masinapargi haldussüsteemi liides võimaldab kasutajatel jälgida kõiki peamisi masina parameetreid vastavalt vajadusele reaalajas.