Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Nelikvedu, rullharjapea, eelpühkimise funktsioon, DOSE puhastusaine doseerimissüsteem: meie B 150 R Bp Adv pealeistutav põrandapesumasin avaldab muljet suurepärase puhastusvõimega.
Meie võimas B 150 R Bp Adv 85 cm laiuse alumiiniumist rullharjapea ja eelpühkimisfunktsiooniga pinnapõrandapesumasin, mille pindala on kuni 8500 ruutmeetrit tunnis, toimib igapäevaste puhastustööde ajal muljetavaldavalt. Nelikveoga, mis võib saavutada 10 km/h sõidukiirust, saab masinat kasutada ka järskudel tõusudel, näiteks mitmekorruselistes parklates. Uus, vastupidav survevalualumiiniumist kaabits tagab suurepärase imemisvõime, samas kui puhastusaine doseerimissüsteem DOSE tagab ressursside tõhusa kasutamise. Automaatse täitmise funktsioon ja automaatne paagi loputus võimaldavad 150 l värske ja musta vee mahuteid kiiresti täita ja puhastada. Standardvarustuses on päevasõidutuli, jõuline põrkekaitse koos painutusrullikutega, värvikoodiga juhtelemendid, mis võimaldavad hõlpsat kasutamist, ja suur värviline ekraan. Patenteeritud KIK võtmesüsteem tagab veelgi suurema ohutuse. Meie valikulise pilvepõhise Kärcher Fleeti masinapargi haldussüsteemi liides võimaldab kasutajatel jälgida kõiki peamisi masina parameetreid vastavalt vajadusele reaalajas.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Kõigi rataste vedu
- Võib kasutada ka järskudes mitmekorruselistes autoparklates.
- Puhastusrežiimis tõusuvõime kuni 18%.
- Hea suunastabiilsus (isegi siledatel põrandatel).
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|850
|Imuri töölaius (mm)
|1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|8500
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|6375
|Aku tüüp
|Vajab vähest hooldust
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 11
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|220 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|15
|Harja kiirus (rpm)
|180 - 1300
|Harja kontaktsurve (kg)
|94
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2600
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Sisseehitatud akulaadija
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
- Külgharjad
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Eelpühkimisseade
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Mitmekorruselised autoparklad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
- Kiireks ja tõhusaks hoolduspuhastuseks kaubanduskeskustes