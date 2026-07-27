Puhastage keskmise suurusega siseruume tõhusalt, kiiresti ja põhjalikult meie akutoitega pealistutava põrandapesumasinaga B 220 R. 90 cm töölaiusega kettaharjapea tagab silmapaistvad tulemused, samas kui KIK-süsteem, EASY Operation lüliti, roolinurga andur ja värvikoodidega juhtelemendid muudavad selle kompaktse masina kasutamise äärmiselt lihtsaks ja ohutuks. Mugavust lisab suur ja selge värviline ekraan puhastusrežiimide seadistamiseks. eco!efficiency režiim vähendab soovi korral vee- ja energiakulu ning mürataset, pikendades oluliselt tööaega. Valikuline doseerimissüsteem DOSE tagab puhastusvahendi täpse koguse, mis säästab koos kiirusest sõltuva vee doseerimisega täiendavalt ressursse. Standardvarustuses on Auto-Fill funktsioon 220 l puhta vee paagi täitmiseks ja survevalualumiiniumist imijalg eeskujulikuks imemiseks. Kiire 10 km/h töökiirus teeb sellest tõelise jõudlusmasina.