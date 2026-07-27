Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
Standardvarustuses on 90 cm töölaiusega kettaharjapea, liitiumakud ja tugev alumiiniumist imijalg. Puhastusjõudlus 7200 m²/h ja töökiirus 8 km/h.
Puhastage keskmise suurusega siseruume tõhusalt, kiiresti ja põhjalikult meie akutoitega pealistutava põrandapesumasinaga B 220 R. 90 cm töölaiusega kettaharjapea tagab silmapaistvad tulemused, samas kui KIK-süsteem, EASY Operation lüliti, roolinurga andur ja värvikoodidega juhtelemendid muudavad selle kompaktse masina kasutamise äärmiselt lihtsaks ja ohutuks. Mugavust lisab suur ja selge värviline ekraan puhastusrežiimide seadistamiseks. eco!efficiency režiim vähendab soovi korral vee- ja energiakulu ning mürataset, pikendades oluliselt tööaega. Valikuline doseerimissüsteem DOSE tagab puhastusvahendi täpse koguse, mis säästab koos kiirusest sõltuva vee doseerimisega täiendavalt ressursse. Standardvarustuses on Auto-Fill funktsioon 220 l puhta vee paagi täitmiseks ja survevalualumiiniumist imijalg eeskujulikuks imemiseks. Kiire 10 km/h töökiirus teeb sellest tõelise jõudlusmasina.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- Kuni 40 protsenti pikem aku tööaeg.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Elektriline
|Harjade töölaius (mm)
|850 - 850
|Imuri töölaius (mm)
|1180 - 1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|6800
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|4760
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 7
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|8
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Püürdelaius (cm)
|181
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67 - 67
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|218
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks tootmises, logistikas, rasketööstushallides ja ladudes
- Mitmekorruselised autoparklad
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses