Robustne, kompaktne, manööverdatav ja akutoitega: meie pealistutav põrandapesumasin B 150 R toimib tänu asendamatutele omadustele ja suurepärasele standardvarustusele muljetavaldavalt ka rasketes igapäevastes töötingimustes. Puhastusvahendi doseerimissüsteem DOSE, eco!efficiency režiim ja kiirusest sõltuv vee doseerimine aitavad säästa ressursse ja teha puhastustöid kuluefektiivselt. Auto-Fill funktsioon säästab aega 150-liitrise puhta vee paagi täitmisel, samas kui automaatne paagi loputussüsteem muudab musta vee paagi puhastamise lihtsamaks. 90 cm töölaiuse, 8 km/h töökiiruse (koos roolinurga anduriga) ja uue, erakordselt tugeva survevalualumiiniumist imijalaga pakub masin silmapaistvat puhastusjõudlust 7200 m²/h. Päevasõidutuled parandavad nähtavust ning eriti tugev terasest põrkekaitse koos suurte juhtrullikutega kaitseb kindlalt kasutajat ja masinat. B 150 R on tänu 30 keelega suurele värvilisele ekraanile ja värvikoodidega juhtelementidele väga lihtne käsitseda. Ohutuse tagamiseks on masinal ka patenteeritud KIK-võtmesüsteem, mis võimaldab määrata erinevaid kasutusõigusi ja välistab seeläbi peaaegu täielikult käsitsemisvead.