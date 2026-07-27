Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90

Pealistutav põrandapesumasin B 150 R kahe kettaharja, 90 cm töölaiuse ja uusima põlvkonna imijalaga optimaalseteks puhastustulemusteks ja puhastusjõudlusega 7200 m² tunnis.

Robustne, kompaktne, manööverdatav ja akutoitega: meie pealistutav põrandapesumasin B 150 R toimib tänu asendamatutele omadustele ja suurepärasele standardvarustusele muljetavaldavalt ka rasketes igapäevastes töötingimustes. Puhastusvahendi doseerimissüsteem DOSE, eco!efficiency režiim ja kiirusest sõltuv vee doseerimine aitavad säästa ressursse ja teha puhastustöid kuluefektiivselt. Auto-Fill funktsioon säästab aega 150-liitrise puhta vee paagi täitmisel, samas kui automaatne paagi loputussüsteem muudab musta vee paagi puhastamise lihtsamaks. 90 cm töölaiuse, 8 km/h töökiiruse (koos roolinurga anduriga) ja uue, erakordselt tugeva survevalualumiiniumist imijalaga pakub masin silmapaistvat puhastusjõudlust 7200 m²/h. Päevasõidutuled parandavad nähtavust ning eriti tugev terasest põrkekaitse koos suurte juhtrullikutega kaitseb kindlalt kasutajat ja masinat. B 150 R on tänu 30 keelega suurele värvilisele ekraanile ja värvikoodidega juhtelementidele väga lihtne käsitseda. Ohutuse tagamiseks on masinal ka patenteeritud KIK-võtmesüsteem, mis võimaldab määrata erinevaid kasutusõigusi ja välistab seeläbi peaaegu täielikult käsitsemisvead.

Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
  • Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
  • Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
  • Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Ketassüsteemiga harjapea
  • Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
  • Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
  • Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.
Uuenduslik KIK-süsteem
  • Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
  • Väiksemad hoolduskulud.
  • Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
  • Vähendatud energiatarbimine.
  • Kuni 40 protsenti pikem aku tööaeg.
  • Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
  • Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
  • Hügieenilisem.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
  • Säästab puhastusvahendit.
  • Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
  • Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Lihtsasti käsitsetav
  • Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
  • Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Elektriline
Harjade töölaius (mm) 900
Imuri töölaius (mm) 1180 - 1180
Puhta/musta vee paak (l) 150 / 150
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 7200
Tegelik töövõimsus (m²/h) 5040
Aku tüüp Vajab vähest hooldust
Aku (V/Ah) 36 / 240
Aku tööiga (h) max. 5
Aku laadimisaeg (h) u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Sõidukiirus (km/h) 8
Kallakust ülesronimise võime (%) 10
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (kg/g/cm²) 94 / 89
Püürdelaius (cm) 181
Veetarbimine (l/min) max. 7
Helirõhutase (dB(A)) 67
Nimivõimsus (W) up to 2400
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 957
Tarkvarauuendused saadaval kuni 2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 218
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Scope of supply

  • Aku
  • Sisseehitatud akulaadija
  • Kaardus kummiraakel
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Seisupidur
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Tugev eesmine põrkeraud
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
Lisatarvikud
Puhastusvahendid