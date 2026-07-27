Võimsa 240 Ah pliiakuga varustatud pealistutav põrandapesumasin B 150 R on muljetavaldav rasketes igapäevastes puhastustöödes, saavutades puhastusjõudluse kuni 6800 m² tunnis. 85 cm laiune rullharjapea koos eelpühkimisfunktsiooniga ja uusima põlvkonna imijalg optimaalseteks imemistulemusteks on mõlemad valmistatud kvaliteetsest ja tugevast alumiiniumist. Masinal on 150-liitrised puhta ja musta vee paagid, mida on tänu Auto-Fill funktsioonile kiire täita ja mugav puhastada, ning ressursisäästlik doseerimissüsteem DOSE. Kiirusest sõltuv vee doseerimine, eco!efficiency režiim ja roolinurga andur 8 km/h töökiiruse juures säästavad samuti ressursse ja tagavad ohutuse. Suur värviline ekraan muudab masina käsitsemise lihtsaks. Lisaks aitab integreeritud KIK-võtmesüsteem välistada käsitsemisvead. Standardvarustusse kuuluvad kaugelt nähtavad päevasõidutuled ja tugev terasest põrkekaitse kaitsevad kasutajat ja masinat töö ajal.