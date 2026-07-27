Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
Tänu eelpühkimisfunktsiooniga alumiiniumist rullharjapeale ja 85 cm töölaiusele suudab meie pealistutav põrandapesumasin B 150 R saavutada puhastusjõudluse kuni 6800 m² tunnis.
Võimsa 240 Ah pliiakuga varustatud pealistutav põrandapesumasin B 150 R on muljetavaldav rasketes igapäevastes puhastustöödes, saavutades puhastusjõudluse kuni 6800 m² tunnis. 85 cm laiune rullharjapea koos eelpühkimisfunktsiooniga ja uusima põlvkonna imijalg optimaalseteks imemistulemusteks on mõlemad valmistatud kvaliteetsest ja tugevast alumiiniumist. Masinal on 150-liitrised puhta ja musta vee paagid, mida on tänu Auto-Fill funktsioonile kiire täita ja mugav puhastada, ning ressursisäästlik doseerimissüsteem DOSE. Kiirusest sõltuv vee doseerimine, eco!efficiency režiim ja roolinurga andur 8 km/h töökiiruse juures säästavad samuti ressursse ja tagavad ohutuse. Suur värviline ekraan muudab masina käsitsemise lihtsaks. Lisaks aitab integreeritud KIK-võtmesüsteem välistada käsitsemisvead. Standardvarustusse kuuluvad kaugelt nähtavad päevasõidutuled ja tugev terasest põrkekaitse kaitsevad kasutajat ja masinat töö ajal.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Elektriline
|Harjade töölaius (mm)
|850
|Imuri töölaius (mm)
|1180 - 1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|6800
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|4760
|Aku tüüp
|Vajab vähest hooldust
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 7
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|8
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180 - 1300
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|94 / 505
|Püürdelaius (cm)
|181
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2600
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|218
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Aku
- Sisseehitatud akulaadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks tootmises, logistikas, rasketööstushallides ja ladudes