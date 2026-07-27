Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85

Tänu eelpühkimisfunktsiooniga alumiiniumist rullharjapeale ja 85 cm töölaiusele suudab meie pealistutav põrandapesumasin B 150 R saavutada puhastusjõudluse kuni 6800 m² tunnis.

Võimsa 240 Ah pliiakuga varustatud pealistutav põrandapesumasin B 150 R on muljetavaldav rasketes igapäevastes puhastustöödes, saavutades puhastusjõudluse kuni 6800 m² tunnis. 85 cm laiune rullharjapea koos eelpühkimisfunktsiooniga ja uusima põlvkonna imijalg optimaalseteks imemistulemusteks on mõlemad valmistatud kvaliteetsest ja tugevast alumiiniumist. Masinal on 150-liitrised puhta ja musta vee paagid, mida on tänu Auto-Fill funktsioonile kiire täita ja mugav puhastada, ning ressursisäästlik doseerimissüsteem DOSE. Kiirusest sõltuv vee doseerimine, eco!efficiency režiim ja roolinurga andur 8 km/h töökiiruse juures säästavad samuti ressursse ja tagavad ohutuse. Suur värviline ekraan muudab masina käsitsemise lihtsaks. Lisaks aitab integreeritud KIK-võtmesüsteem välistada käsitsemisvead. Standardvarustusse kuuluvad kaugelt nähtavad päevasõidutuled ja tugev terasest põrkekaitse kaitsevad kasutajat ja masinat töö ajal.

Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
  • Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
  • Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
  • Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
  • Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
  • Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
  • Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
  • Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
  • Väiksemad hoolduskulud.
  • Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
  • Säästab puhastusvahendit.
  • Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
  • Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
  • Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
  • Hügieenilisem.
Suur värviline ekraan
  • Kasutatava programmi selge kuvamine.
  • Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Lihtsasti käsitsetav
  • Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
  • Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Elektriline
Harjade töölaius (mm) 850
Imuri töölaius (mm) 1180 - 1180
Puhta/musta vee paak (l) 150 / 150
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 6800
Tegelik töövõimsus (m²/h) 4760
Aku tüüp Vajab vähest hooldust
Aku (V/Ah) 36 / 240
Aku tööiga (h) max. 5
Aku laadimisaeg (h) u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Sõidukiirus (km/h) 8
Kallakust ülesronimise võime (%) 10
Harja kiirus (rpm) 180 - 1300
Harja kontaktsurve (kg/g/cm²) 94 / 505
Püürdelaius (cm) 181
Veetarbimine (l/min) max. 7
Helirõhutase (dB(A)) 67
Nimivõimsus (W) up to 2600
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 957
Tarkvarauuendused saadaval kuni 2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 218
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1700 x 909 x 1420

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.
  • Aku
  • Sisseehitatud akulaadija
  • Kaardus kummiraakel
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Seisupidur
  • Integreeritud pühkimisseade
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Tugev eesmine põrkeraud
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
Kasutusvaldkonnad
  • Kasutamiseks tootmises, logistikas, rasketööstushallides ja ladudes
Lisatarvikud
Puhastusvahendid