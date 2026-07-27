Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85

Standardvarustuses on 85 cm töölaiusega rullharjapea, külghari ja tugev alumiiniumist imijalg. Puhastusjõudlus 6800 m²/h ja töökiirus 8 km/h.

Tipptasemel varustusega pealistutav põrandapesumasin B 150 R koos pikaealise 240 Ah aku, integreeritud laadija ja päevasõidutuledega avaldab muljet puhastusjõudlusega veidi üle 6800 m² tunnis. Optimaalsed puhastustulemused tagavad 85 cm laiune survevalualumiiniumist rullharjapea koos eelpühkimisfunktsiooniga, topelt-külgharjad, mis koguvad prahti ka väljaspool töölaiust, ressursisäästlik doseerimissüsteem DOSE, eco!efficiency režiim, kiirusest sõltuv vee doseerimine ja võimas alumiiniumist imijalg. Auto-Fill funktsioon ja automaatne paagi loputus võimaldavad 150 l puhta ja musta vee paake kiiresti täita ja puhastada. Suur 30-keelne värviline ekraan ja patenteeritud KIK-võtmesüsteem teevad käsitsemise nii lihtsaks kui ka ohutuks – võimalus määrata eri kasutajatele programmidel erinevad õigused hoiab tõhusalt ära käsitsemisvead. Sõidukiirusega 8 km/h ja roolinurga anduriga on see masin tõeline kiirusekuningas.

Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
  • Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
  • Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
  • Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
  • Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
  • Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
  • Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
  • Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
  • Väiksemad hoolduskulud.
  • Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
  • Säästab puhastusvahendit.
  • Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
  • Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
  • Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
  • Hügieenilisem.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
  • Vähendatud energiatarbimine.
  • 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
  • Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Suur värviline ekraan
  • Kasutatava programmi selge kuvamine.
  • Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Elektriline
Harjade töölaius (mm) 850
Imuri töölaius (mm) 1180 - 1180
Puhta/musta vee paak (l) 150 / 150
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 6800
Tegelik töövõimsus (m²/h) 4760
Aku tüüp Vajab vähest hooldust
Aku (V/Ah) 36 / 240
Aku tööiga (h) max. 5
Aku laadimisaeg (h) u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Sõidukiirus (km/h) 8
Kallakust ülesronimise võime (%) 10
Harja kiirus (rpm) 180 - 1300
Harja kontaktsurve (kg) 94
Püürdelaius (cm) 181
Veetarbimine (l/min) max. 7
Helirõhutase (dB(A)) 67
Nimivõimsus (W) up to 2600
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 957
Tarkvarauuendused saadaval kuni 2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 218
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1790 x 1070 x 1420

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.
  • Aku
  • Sisseehitatud akulaadija
  • Kaardus kummiraakel
  • Külgharjad
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Seisupidur
  • Integreeritud pühkimisseade
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Tugev eesmine põrkeraud
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
  • Mitmekorruselised autoparklad
  • Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses
Lisatarvikud
Puhastusvahendid