Tipptasemel varustusega pealistutav põrandapesumasin B 150 R koos pikaealise 240 Ah aku, integreeritud laadija ja päevasõidutuledega avaldab muljet puhastusjõudlusega veidi üle 6800 m² tunnis. Optimaalsed puhastustulemused tagavad 85 cm laiune survevalualumiiniumist rullharjapea koos eelpühkimisfunktsiooniga, topelt-külgharjad, mis koguvad prahti ka väljaspool töölaiust, ressursisäästlik doseerimissüsteem DOSE, eco!efficiency režiim, kiirusest sõltuv vee doseerimine ja võimas alumiiniumist imijalg. Auto-Fill funktsioon ja automaatne paagi loputus võimaldavad 150 l puhta ja musta vee paake kiiresti täita ja puhastada. Suur 30-keelne värviline ekraan ja patenteeritud KIK-võtmesüsteem teevad käsitsemise nii lihtsaks kui ka ohutuks – võimalus määrata eri kasutajatele programmidel erinevad õigused hoiab tõhusalt ära käsitsemisvead. Sõidukiirusega 8 km/h ja roolinurga anduriga on see masin tõeline kiirusekuningas.