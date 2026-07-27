Põrandapesumasin B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Pealistutav põrandapesumasin B 150 R külgmise pesuseadme, 90 cm töölaiuse ja uusima põlvkonna imijalaga optimaalseteks puhastustulemusteks ja puhastusjõudlusega 7200 m²/h.
Meie pealistutav põrandapesumasin B 150 R avaldab igapäevatöös muljet tänu oma silmapaistvale standardvarustusele. Doseerimissüsteem DOSE, kiirusest sõltuv vee doseerimine ja eco!efficiency režiim aitavad säästa ressursse ja puhastada kuluefektiivselt. Auto-Fill funktsioon säästab aega 150 l puhta vee paagi täitmisel, samas kui automaatne paagi loputussüsteem lihtsustab musta vee paagi puhastamist. Kahe kettaharja, 90 cm töölaiuse ja uue ülitugeva survevalualumiiniumist imijalaga suudab masin puhastada 7200 m²/h kiirusel 8 km/h. Päevasõidutuli parandab nähtavust ning eriti tugev terasest põrkekaitse kaitseb kindlalt kasutajat ja masinat. B 150 R-i on tänu 30-keelsele suurele värvilisele ekraanile ja värvikoodidega juhtelementidele väga lihtne kasutada. Masinal on patenteeritud KIK-võtmesüsteem, mis võimaldab määrata kasutajaõigusi ja välistab peaaegu täielikult käsitsemisvead. Roolinurga andur toetab sõiduohutust, samas kui külgmine pesuseade puhastab põranda servad ja kontuurid, välistades vajaduse järeltöödeks.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Ketassüsteemiga harjapea
- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- Kuni 40 protsenti pikem aku tööaeg.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Elektriline
|Harjade töölaius (mm)
|900
|Imuri töölaius (mm)
|1180 - 1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|8000
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|5600
|Aku tüüp
|Vajab vähest hooldust
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 7
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|8
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Püürdelaius (cm)
|181
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|218
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Aku
- Sisseehitatud akulaadija
- Kaardus kummiraakel
- Külgedelt puhastamise seade
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
- Mitmekorruselised autoparklad
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses