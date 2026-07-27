Meie pealistutav põrandapesumasin B 150 R avaldab igapäevatöös muljet tänu oma silmapaistvale standardvarustusele. Doseerimissüsteem DOSE, kiirusest sõltuv vee doseerimine ja eco!efficiency režiim aitavad säästa ressursse ja puhastada kuluefektiivselt. Auto-Fill funktsioon säästab aega 150 l puhta vee paagi täitmisel, samas kui automaatne paagi loputussüsteem lihtsustab musta vee paagi puhastamist. Kahe kettaharja, 90 cm töölaiuse ja uue ülitugeva survevalualumiiniumist imijalaga suudab masin puhastada 7200 m²/h kiirusel 8 km/h. Päevasõidutuli parandab nähtavust ning eriti tugev terasest põrkekaitse kaitseb kindlalt kasutajat ja masinat. B 150 R-i on tänu 30-keelsele suurele värvilisele ekraanile ja värvikoodidega juhtelementidele väga lihtne kasutada. Masinal on patenteeritud KIK-võtmesüsteem, mis võimaldab määrata kasutajaõigusi ja välistab peaaegu täielikult käsitsemisvead. Roolinurga andur toetab sõiduohutust, samas kui külgmine pesuseade puhastab põranda servad ja kontuurid, välistades vajaduse järeltöödeks.