Võimsa 240 Ah pliiakuga varustatud pealistutav põrandapesumasin B 150 R toimib rasketes igapäevastes puhastustöödes muljetavaldavalt, saavutades puhastusjõudluse kuni 6800 m² tunnis töökiirusel 8 km/h. 85 cm laiune eelpühkimisfunktsiooniga rullharjapea ja uusima põlvkonna imijalg optimaalseteks tulemusteks on mõlemad valmistatud kvaliteetsest ja tugevast alumiiniumist. Masinal on 150 l puhta ja musta vee paagid, mida on tänu Auto-Fill funktsioonile kiire täita ja mugav puhastada, ning ressursisäästlik doseerimissüsteem DOSE. Kiirusest sõltuv vee doseerimine säästab samuti ressursse – see vähendab vee pealevoolu isegi kurvides ja suurendab koos roolinurga anduriga ohutust. Suur värviline ekraan teeb masina käsitsemise lihtsaks. Integreeritud KIK-võtmesüsteem aitab välistada käsitsemisvead. Kaugelt nähtav standardne päevasõidutuli ja tugev terasest põrkekaitse kaitsevad kasutajat ja masinat töö ajal.