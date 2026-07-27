Tänu lühikesele ja kitsale disainile on akutoitega pealistutav põrandapesumasin B 150 R Bp + R 85 äärmiselt vilgas ja saab hakkama ka kõige raskemini ligipääsetavates kohtades. Kahe rullharjaga varustatud innovaatiline masin pakub 85 cm töölaiust. Rullharjapeal on integreeritud eelpühkimisfunktsioon, mida saab kasutada ka jämeda mustuse kogumiseks liikumiskiirusel 8 km/h. Roolinurga andur tagab sõiduohutuse. Tänu eco!efficiency režiimile ja kiirusest sõltuvale vee doseerimissüsteemile saab oluliselt vähendada vee- ja energiakulu ning masina mürataset. Värvikoodidega juhtelemendid ja EASY Operation lüliti muudavad masina käsitsemise lihtsaks. Kõik seadistused tehakse suurel värvilisel ekraanil. Kasutusõigusi saab määrata KIK-süsteemi abil, et kaitsta masinat käsitsemisvigade eest. Valikuliselt tellitav paagi loputussüsteem tagab musta vee paagi lihtsa ja hügieenilise puhastamise. Lisavarustusena on saadaval ka liitiumioonakud pika tööaja ja kasutusaja tagamiseks.