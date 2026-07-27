Põrandapesumasin B 150 R Bp + R85
Kompaktne akutoitega pealistutav põrandapesumasin B 150 R. Kahe rullharja, 85 cm töölaiuse, 150 l paakide, KIK-süsteemi ja eco!efficiency režiimiga. Puhastusjõudlus 7200 m²/h.
Tänu lühikesele ja kitsale disainile on akutoitega pealistutav põrandapesumasin B 150 R Bp + R 85 äärmiselt vilgas ja saab hakkama ka kõige raskemini ligipääsetavates kohtades. Kahe rullharjaga varustatud innovaatiline masin pakub 85 cm töölaiust. Rullharjapeal on integreeritud eelpühkimisfunktsioon, mida saab kasutada ka jämeda mustuse kogumiseks liikumiskiirusel 8 km/h. Roolinurga andur tagab sõiduohutuse. Tänu eco!efficiency režiimile ja kiirusest sõltuvale vee doseerimissüsteemile saab oluliselt vähendada vee- ja energiakulu ning masina mürataset. Värvikoodidega juhtelemendid ja EASY Operation lüliti muudavad masina käsitsemise lihtsaks. Kõik seadistused tehakse suurel värvilisel ekraanil. Kasutusõigusi saab määrata KIK-süsteemi abil, et kaitsta masinat käsitsemisvigade eest. Valikuliselt tellitav paagi loputussüsteem tagab musta vee paagi lihtsa ja hügieenilise puhastamise. Lisavarustusena on saadaval ka liitiumioonakud pika tööaja ja kasutusaja tagamiseks.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Veelgi vaiksem ja seetõttu sobilikum müratundlikesse kohtadesse (päevasel ajal koristamine, haiglad, hotellid, jne).
Automaatne täitefunktsioon (valikuline)
- Puhta vee paagi automaatne täitmine.
- Ühendage veevoolik ja veevool peatub automaatselt siis, kui paak on täis.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Paagi loputussüsteem (valikuline)
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Lihtne kasutada
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Elektriline
|Harjade töölaius (mm)
|850
|Imuri töölaius (mm)
|1180 - 1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|6800
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|4760
|Aku (V)
|36
|Sõidukiirus (km/h)
|8
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|1300
|Püürdelaius (cm)
|181
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|218
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Auto-Fill
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Kaubanduskeskused/tee-ise poed
- Mitmekorruselised autoparklad
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses