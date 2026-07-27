Tänu EASY Operation süsteemile, suurele värvilisele ekraanile ja värvikoodidega juhtelementidele on meie 85 cm töölaiusega pealistutav põrandapesumasin B 220 R vaevatult lihtne kasutada. Seadmel on tõestatud rullharjatehnoloogia ja uus üli-vaikne survevalualumiiniumist harjapea. Komplektis on ka eelpühkimisfunktsioon. Akutoitega, kompaktne ja tänu eco!efficiency režiimile ning kiirusest sõltuvale vee doseerimisele äärmiselt säästlik masin puhastab siseruume jõudlusega kuni 8500 m²/h. Tänu innovaatilisele KIK-võtmesüsteemile on volitamata kasutajate vead praktiliselt välistatud, samas kui suur selge ekraan lihtsustab režiimide valikut. Valikus on arvukalt mugavusfunktsioone: standardne Auto-Fill funktsioon 220 l puhta vee paagi täitmiseks, patenteeritud paagi loputussüsteem musta vee paagi hügieeniliseks puhastamiseks ja doseerimissüsteem DOSE puhastusvahendi täpseks doseerimiseks.