Suurepäraselt varustatud, võimas ja lihtne käsitseda: pealistutav põrandapesumasin B 220 R avaldab muljet pikkadel puhastustöödel suurtel pindadel tänu kiirele 10 km/h sõidukiirusele ja roolinurga anduri pakutavale lisaturvalisusele. Masina standardvarustusse kuuluvad doseerimissüsteem DOSE, kiirusest sõltuv vee doseerimine, aega säästev Auto-Fill süsteem puhta vee paagi täitmiseks ja automaatne musta vee paagi loputussüsteem. Suur 110 cm laiune kettaharjapea, tugev uusima põlvkonna survevalualumiiniumist imijalg ja kaks 220-liitrist paaki tagavad suurepärased tulemused ja puhastusjõudluse kuni 11 000 m²/h. Kasutaja ja masina kaitseks on seade varustatud patenteeritud KIK-süsteemiga, vilkuri, päevasõidutulede ja tugeva eesmise põrkekaitsega. Tänu praktilisele disainile ja arusaadavale värvikoodisüsteemile on masinat väga lihtne juhtida. Integreeritud laadija ja muud lisavõimalused täiendavad masina võimekust veelgi.