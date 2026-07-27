Põrandapesumasin B 200 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
Kahe 220 l paagi ja 110 cm laiuse kettaharjapeaga pealistutav põrandapesumasin B 200 R tagab muljetavaldavad puhastustulemused suurtel pindadel.
Suurepäraselt varustatud, võimas ja lihtne käsitseda: pealistutav põrandapesumasin B 220 R avaldab muljet pikkadel puhastustöödel suurtel pindadel tänu kiirele 10 km/h sõidukiirusele ja roolinurga anduri pakutavale lisaturvalisusele. Masina standardvarustusse kuuluvad doseerimissüsteem DOSE, kiirusest sõltuv vee doseerimine, aega säästev Auto-Fill süsteem puhta vee paagi täitmiseks ja automaatne musta vee paagi loputussüsteem. Suur 110 cm laiune kettaharjapea, tugev uusima põlvkonna survevalualumiiniumist imijalg ja kaks 220-liitrist paaki tagavad suurepärased tulemused ja puhastusjõudluse kuni 11 000 m²/h. Kasutaja ja masina kaitseks on seade varustatud patenteeritud KIK-süsteemiga, vilkuri, päevasõidutulede ja tugeva eesmise põrkekaitsega. Tänu praktilisele disainile ja arusaadavale värvikoodisüsteemile on masinat väga lihtne juhtida. Integreeritud laadija ja muud lisavõimalused täiendavad masina võimekust veelgi.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
Ketassüsteemiga harjapea
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Vee sääst kuni 70% võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga
- Hügieenilisem.
Suur värviline ekraan
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Elektriline
|Harjade töölaius (mm)
|1100 - 1100
|Imuri töölaius (mm)
|1180 - 1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|220 / 220
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|11000
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 7
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|10
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180 - 180
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|2500
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|994
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|230
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Sisseehitatud akulaadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks tootmises, logistikas, rasketööstushallides ja ladudes
- Mitmekorruselised autoparklad
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses