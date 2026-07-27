Põrandapesumasin B 200 R Bc + R85

Akutoitega pealistutav põrandapesumasin B 220 R + R 85. 220 l paagi, tõhusa rullharjatehnoloogia, 85 cm töölaiuse, töökiiruse 10 km/h ja puhastusjõudlusega 8500 m²/h.

Tänu EASY Operation süsteemile, suurele värvilisele ekraanile ja värvikoodidega juhtelementidele on meie 85 cm töölaiusega pealistutav põrandapesumasin B 220 R vaevatult lihtne kasutada. Seadmel on tõestatud rullharjatehnoloogia ja uus üli-vaikne survevalualumiiniumist harjapea. Komplektis on ka eelpühkimisfunktsioon. Akutoitega, kompaktne ja tänu eco!efficiency režiimile ning kiirusest sõltuvale vee doseerimisele äärmiselt säästlik masin puhastab siseruume jõudlusega kuni 8500 m²/h. Tänu innovaatilisele KIK-võtmesüsteemile on volitamata kasutajate vead praktiliselt välistatud, samas kui suur selge ekraan lihtsustab režiimide valikut. Valikus on arvukalt mugavusfunktsioone: standardne Auto-Fill funktsioon 220 l puhta vee paagi täitmiseks, patenteeritud paagi loputussüsteem musta vee paagi hügieeniliseks puhastamiseks ja doseerimissüsteem DOSE puhastusvahendi täpseks doseerimiseks.

Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
  • Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
  • Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
  • Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
  • Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
  • Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
  • Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
  • Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
  • Väiksemad hoolduskulud.
  • Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
  • Vähendatud energiatarbimine.
  • 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
  • Veelgi vaiksem ja seetõttu sobilikum müratundlikesse kohtadesse (päevasel ajal koristamine, haiglad, hotellid, jne).
Automaatne täitefunktsioon (valikuline)
  • Puhta vee paagi automaatne täitmine.
  • Ühendage veevoolik ja veevool peatub automaatselt siis, kui paak on täis.
4 aku valikut
  • Saadaval on nii hooldusvabad kui ka vähese hooldusvajadusega akud 36 V/180 Ah või 240 Ah.
Suur värviline ekraan
  • Kasutatava programmi selge kuvamine.
  • Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Paagi loputussüsteem (valikuline)
  • Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
  • Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
  • Hügieenilisem.
Sisseehitatud akulaadija
  • Eraldi laadijat ei ole vaja.
  • Lihtne ja mugav kasutada.
  • Saab kasutada erinevat tüüpi akusid.
Pesuvahendi doseerimisüksus DOSE (valikuline)
  • Säästab puhastusvahendit.
  • Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
  • Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Elektriline
Harjade töölaius (mm) 850 - 850
Imuri töölaius (mm) 1180 - 1180
Puhta/musta vee paak (l) 220 / 220
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 8500
Aku (V/Ah) 36 / 240
Aku tööiga (h) max. 5
Aku laadimisaeg (h) u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Sõidukiirus (km/h) 10
Kallakust ülesronimise võime (%) 10
Harja kiirus (rpm) 600 - 1300
Harja kontaktsurve (g/cm²) 560
Veetarbimine (l/min) max. 7
Helirõhutase (dB(A)) 67
Nimivõimsus (W) up to 2400
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 994
Tarkvarauuendused saadaval kuni 2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 230
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1925 x 909 x 1420

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.
  • Sisseehitatud akulaadija
  • Kaardus kummiraakel
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • Seisupidur
  • Integreeritud pühkimisseade
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Tugev eesmine põrkeraud
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 200 R Bc + R85
Põrandapesumasin B 200 R Bc + R85
Põrandapesumasin B 200 R Bc + R85
Põrandapesumasin B 200 R Bc + R85
Põrandapesumasin B 200 R Bc + R85
Põrandapesumasin B 200 R Bc + R85
Põrandapesumasin B 200 R Bc + R85
Põrandapesumasin B 200 R Bc + R85
Kasutusvaldkonnad
  • Kasutamiseks tootmises, logistikas, rasketööstushallides ja ladudes
  • Mitmekorruselised autoparklad
  • Kiireks ja tõhusaks põhi- ja hoolduspuhastuseks kaubanduskeskustes.
  • Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses
Lisatarvikud
Puhastusvahendid