Põrandapesumasin B 200 R Bc + R85
Akutoitega pealistutav põrandapesumasin B 220 R + R 85. 220 l paagi, tõhusa rullharjatehnoloogia, 85 cm töölaiuse, töökiiruse 10 km/h ja puhastusjõudlusega 8500 m²/h.
Tänu EASY Operation süsteemile, suurele värvilisele ekraanile ja värvikoodidega juhtelementidele on meie 85 cm töölaiusega pealistutav põrandapesumasin B 220 R vaevatult lihtne kasutada. Seadmel on tõestatud rullharjatehnoloogia ja uus üli-vaikne survevalualumiiniumist harjapea. Komplektis on ka eelpühkimisfunktsioon. Akutoitega, kompaktne ja tänu eco!efficiency režiimile ning kiirusest sõltuvale vee doseerimisele äärmiselt säästlik masin puhastab siseruume jõudlusega kuni 8500 m²/h. Tänu innovaatilisele KIK-võtmesüsteemile on volitamata kasutajate vead praktiliselt välistatud, samas kui suur selge ekraan lihtsustab režiimide valikut. Valikus on arvukalt mugavusfunktsioone: standardne Auto-Fill funktsioon 220 l puhta vee paagi täitmiseks, patenteeritud paagi loputussüsteem musta vee paagi hügieeniliseks puhastamiseks ja doseerimissüsteem DOSE puhastusvahendi täpseks doseerimiseks.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Veelgi vaiksem ja seetõttu sobilikum müratundlikesse kohtadesse (päevasel ajal koristamine, haiglad, hotellid, jne).
Automaatne täitefunktsioon (valikuline)
- Puhta vee paagi automaatne täitmine.
- Ühendage veevoolik ja veevool peatub automaatselt siis, kui paak on täis.
4 aku valikut
- Saadaval on nii hooldusvabad kui ka vähese hooldusvajadusega akud 36 V/180 Ah või 240 Ah.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Paagi loputussüsteem (valikuline)
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Sisseehitatud akulaadija
- Eraldi laadijat ei ole vaja.
- Lihtne ja mugav kasutada.
- Saab kasutada erinevat tüüpi akusid.
Pesuvahendi doseerimisüksus DOSE (valikuline)
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Elektriline
|Harjade töölaius (mm)
|850 - 850
|Imuri töölaius (mm)
|1180 - 1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|220 / 220
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|8500
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 7
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|10
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|600 - 1300
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|560
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2400
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|994
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|230
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Sisseehitatud akulaadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Auto-Fill
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks tootmises, logistikas, rasketööstushallides ja ladudes
- Mitmekorruselised autoparklad
- Kiireks ja tõhusaks põhi- ja hoolduspuhastuseks kaubanduskeskustes.
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses