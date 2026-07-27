Põrandapesumasin B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Meie B 200 R Bp põrandapesumasin suudab puhastada 5400 m² tunnis. Ketasharjapeaga ja 90 cm töölaiusega masinaga on kaasas 240 Ah aku ja akulaadija.
Varustatud võimsa, uusima põlvkonna survevalualumiiniumist kaabitsa, 90 cm töölaiusega ketasharjapea ja ressursse säästva puhastusaine doseerimissüsteemiga DOSE, avaldab meie kompaktne B 200 R Bp pealeistutav põrandapesumasin muljet silmapaistvate puhastustulemustega. Ja seda on ka äärmiselt lihtne ja turvaline kasutada. Seda muuhulgas tänu suurele, 30 keelega värvilisele ekraanile ja patenteeritud KIK-võtmesüsteemile, mille abil saab määrata erinevatele kasutajatele erinevaid juurdepääsuõigusi ja seega välistada operaatori vead. Masinaga on kaasas ka automaatse täitmise funktsioon 200 l mageveepaagi kiireks täitmiseks ning automaatne paagi loputussüsteem, mis teeb reoveepaagi puhastamise mugavaks. Selle sisseehitatud laadija muudab võimsa 240 Ah aku laadimise lihtsamaks. Parema nähtavuse tagamiseks on standardvarustuses integreeritud ka päevasõidutuli ning mudelil B 200 R Bp on terasest löögikaitse, mis kaitseb kahjustuste eest.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Ketassüsteemiga harjapea
- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Vee sääst kuni 70% võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga
- Hügieenilisem.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|900
|Imuri töölaius (mm)
|1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|200 / 200
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|5100
|Aku tüüp
|Vajab vähest hooldust
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 11
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180 - 1300
|Harja kontaktsurve (kg)
|94
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|2400
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|994
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Sisseehitatud akulaadija
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes