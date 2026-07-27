Varustatud võimsa, uusima põlvkonna survevalualumiiniumist kaabitsa, 90 cm töölaiusega ketasharjapea ja ressursse säästva puhastusaine doseerimissüsteemiga DOSE, avaldab meie kompaktne B 200 R Bp pealeistutav põrandapesumasin ​​muljet silmapaistvate puhastustulemustega. Ja seda on ka äärmiselt lihtne ja turvaline kasutada. Seda muuhulgas tänu suurele, 30 keelega värvilisele ekraanile ja patenteeritud KIK-võtmesüsteemile, mille abil saab määrata erinevatele kasutajatele erinevaid juurdepääsuõigusi ja seega välistada operaatori vead. Masinaga on kaasas ka automaatse täitmise funktsioon 200 l mageveepaagi kiireks täitmiseks ning automaatne paagi loputussüsteem, mis teeb reoveepaagi puhastamise mugavaks. Selle sisseehitatud laadija muudab võimsa 240 Ah aku laadimise lihtsamaks. Parema nähtavuse tagamiseks on standardvarustuses integreeritud ka päevasõidutuli ning mudelil B 200 R Bp on terasest löögikaitse, mis kaitseb kahjustuste eest.