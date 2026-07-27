Põrandapesumasin B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
pealeistutavas põrandapesumasinad
Akutoitel B 200 R Bp pealeistutav põrandapesumasin avaldab muljet väga lihtsa töö, optimaalsete puhastustulemuste ja mugava käsitsemisega. Selle kompaktne disain tähendab, et seda saab vaevata manööverdada isegi ebamugava kujuga aladel, samal ajal kui 85 cm laiune rull-harjapea koos eelpühkimisseadmega ja uue survevalualumiiniumist kaabitsa silmapaistev imemisjõudlus teevad teie puhastustööd tehtud. Puhastusaine doseerimissüsteem DOSE võimaldab väärtuslikke ressursse säästlikult kasutada. Enne rakenduse käivitamist võimaldab automaatse täitmise funktsioon 200-liitrise mageveepaagi kiiresti täita. Automaatne paagi loputussüsteem muudab seejärel reoveepaagi puhastamise mugavaks. Nutikas lüliti EASY Operation, värvikoodiga juhtnupud ja suur värviline ekraan 30 keeles tagavad masina hõlpsa kasutamise. Veelgi enam, selgelt nähtav päevasõidutuli ja tugev terasest löögikaitse tagavad inimeste ja masina ohutuse ja kaitstuse.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|850
|Imuri töölaius (mm)
|1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|200 / 200
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|5100
|Aku tüüp
|Vajab vähest hooldust
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 11
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180 - 1300
|Harja kontaktsurve (kg)
|97
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2600
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|994
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Sisseehitatud akulaadija
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
- Külgharjad
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Eelpühkimisseade
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes