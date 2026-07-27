Akutoitel B 200 R Bp pealeistutav põrandapesumasin ​​avaldab muljet väga lihtsa töö, optimaalsete puhastustulemuste ja mugava käsitsemisega. Selle kompaktne disain tähendab, et seda saab vaevata manööverdada isegi ebamugava kujuga aladel, samal ajal kui 85 cm laiune rull-harjapea koos eelpühkimisseadmega ja uue survevalualumiiniumist kaabitsa silmapaistev imemisjõudlus teevad teie puhastustööd tehtud. Puhastusaine doseerimissüsteem DOSE võimaldab väärtuslikke ressursse säästlikult kasutada. Enne rakenduse käivitamist võimaldab automaatse täitmise funktsioon 200-liitrise mageveepaagi kiiresti täita. Automaatne paagi loputussüsteem muudab seejärel reoveepaagi puhastamise mugavaks. Nutikas lüliti EASY Operation, värvikoodiga juhtnupud ja suur värviline ekraan 30 keeles tagavad masina hõlpsa kasutamise. Veelgi enam, selgelt nähtav päevasõidutuli ja tugev terasest löögikaitse tagavad inimeste ja masina ohutuse ja kaitstuse.