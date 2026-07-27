Puhastage väga suuri alasid kiiresti ja põhjalikult, muretsemata aku tühjenemise pärast Kärcheri ülikõrge jõudlusega B 200 R Bp Pack pealeistutava põrandapesumasinga. Standardvarustuses on kaks kauakestvat suurt 285-Ah AGM akut ja sisseehitatud laadija kuni kuuetunniseks katkematuks põrandapuhastuseks. Koos suure 110-sentimeetrise töölaiusega ketasharjapea, vastupidava uusima põlvkonna kaabitsa ja kahe 200-liitrise värske ja heitvee mahutiga suudab see tunnis puhastada kuni 6600 m². Juhtelemendid on käsitsemise hõlbustamiseks läbimõeldud värvikoodiga, samas kui patenteeritud KIK-võtmesüsteem hoiab tõhusalt ära operaatori vigu. Automaatse täitmise süsteem, mis säästab väärtuslikku aega värske veepaagi täitmisel, automaatne loputussüsteem reoveepaagis, DOSE puhastusaine doseerimissüsteem koos päevatule, vilkuva majaka, tugeva esilöögikaitse ja Kärcher Fleetiga ühendamise võimalusega teevad B 200 R Bp Packist oma klassis ühe võimsaima pesuri.