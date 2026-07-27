Põrandapesumasin B 200 R Bp Pack 285Ah AGM+D110+DOSE+Rinse+Beacon
Kaks suurt 285-Ah AGM-akut B 200 R Bp Pack pealeistutavas põrandapesumasinas pakuvad piisavalt võimsust muljetavaldavaks kuueks tunniks lakkamatuks puhastamiseks. 200-liitriste paakide ja 110 cm töölaiusega.
Puhastage väga suuri alasid kiiresti ja põhjalikult, muretsemata aku tühjenemise pärast Kärcheri ülikõrge jõudlusega B 200 R Bp Pack pealeistutava põrandapesumasinga. Standardvarustuses on kaks kauakestvat suurt 285-Ah AGM akut ja sisseehitatud laadija kuni kuuetunniseks katkematuks põrandapuhastuseks. Koos suure 110-sentimeetrise töölaiusega ketasharjapea, vastupidava uusima põlvkonna kaabitsa ja kahe 200-liitrise värske ja heitvee mahutiga suudab see tunnis puhastada kuni 6600 m². Juhtelemendid on käsitsemise hõlbustamiseks läbimõeldud värvikoodiga, samas kui patenteeritud KIK-võtmesüsteem hoiab tõhusalt ära operaatori vigu. Automaatse täitmise süsteem, mis säästab väärtuslikku aega värske veepaagi täitmisel, automaatne loputussüsteem reoveepaagis, DOSE puhastusaine doseerimissüsteem koos päevatule, vilkuva majaka, tugeva esilöögikaitse ja Kärcher Fleetiga ühendamise võimalusega teevad B 200 R Bp Packist oma klassis ühe võimsaima pesuri.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
Ketassüsteemiga harjapea
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Vee sääst kuni 70% võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga
- Hügieenilisem.
Suur värviline ekraan
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|1100
|Imuri töölaius (mm)
|1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|200 / 200
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|5100
|Aku (V/Ah)
|36 / 285
|Aku tööiga (h)
|max. 6
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 13
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kontaktsurve (kg)
|94
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|2500
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|994
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes