Puhastage väga suuri pindu kiiresti ja põhjalikult ilma aku tühjenemise pärast muretsemata, kasutades ülivõimsat pealistutavat põrandapesumasinat B 220 R. Standardvarustuses on kaks suurt 285 Ah AGM-akut ja integreeritud laadija kuni 5-tunniseks katkestusteta tööks. Kombineerituna suure 110 cm töölaiusega kettaharjapea, tugeva uusima põlvkonna imijala ja kahe 220-liitrise paagiga, suudab see puhastada kuni 11 000 m²/h. Juhtelemendid on läbimõeldult värvikoodidega märgistatud ja patenteeritud KIK-süsteem väldib tõhusalt käsitsemisvigu. Auto-Fill süsteem, automaatne paagi loputus, doseerimissüsteem DOSE, päevasõidutuled, vilkur, tugev eesmine põrkekaitse, kiirusest sõltuv vee doseerimine ja roolinurga andur teevad sellest oma klassi ühe tippmasina.