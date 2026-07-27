Tipptasemel varustusega pealistutav põrandapesumasin B 220 R koos pikaealise 240 Ah aku, integreeritud laadija ja päevasõidutuledega avaldab muljet puhastusjõudlusega veidi üle 9000 m² tunnis. 90 cm laiune kettaharjapea kombineerituna ökonoomse doseerimissüsteemiga DOSE, eco!efficiency režiimi, kiirusest sõltuva vee doseerimise ja võimsa alumiiniumist imijalaga tagavad parimad puhastustulemused. Pika tootjagarantiiga liitiumioonakud muudavad puhastamise muretuks: seadme kasutusaja jooksul pole vaja akut vahetada, see toetab kiiret ja vahelaadimist, on ohutu käsitsemisega ning pakub parimat omamiskulu (TCO). Mugavust lisavad Auto-Fill funktsioon ja automaatne paagi loputus, mis võimaldavad 220-liitriseid puhta ja musta vee paake kiiresti täita või puhastada. Patenteeritud KIK-võtmesüsteem välistab tõhusalt käsitsemisvead tänu individuaalsetele kasutusõigustele. Sõidukiirus 10 km/h ja roolinurga andur.