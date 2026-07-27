Sisseehitav skraberkuivati ​​B 260 RI Bp on standardvarustuses ressursse säästva puhastusaine doseerimissüsteemiga DOSE, aega säästva automaatse täitmise funktsiooniga, käsitsi paagi loputussüsteemiga, automaatse veejaotuse optimeerimisega kurvides ja töötulega. Tugev masin koos tugevate deflektorirullide ja roostevabast terasest jämeda mustuse korviga on spetsiaalselt loodud kõige raskemate tööstuslike rakenduste jaoks ning tagab suurepärased tolmuimemistulemused tänu kahele kulumisvabale Ec turbiinile ja äsja väljatöötatud kaabitsale, mis on õhuvoolu suhtes optimeeritud. Sõidukiirus kuni 10 km/h, 260-liitrised paagid ja edasiarendatud ketasharjapea töölaius 100 cm võimaldavad suure jõudlusega aladel. Kui kurvides sõidetakse liiga kiiresti, tagab roolinurga andur maksimaalse ohutuse ja pidurdab masinat aeglustades. Lisavarustusena on saadaval ka külgne puhastusseade servade lähedalt puhastamiseks ja töölaiuse pikendamiseks.