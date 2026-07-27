Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+D100
Ketasharjapea, 100 cm töölaius, 10 km/h sõidukiirus ja 260 l mahutid: jõuline pealeistutav põradnapesumasinB 260 RI Bp tööstuse jaoks
Sisseehitav skraberkuivati B 260 RI Bp on standardvarustuses ressursse säästva puhastusaine doseerimissüsteemiga DOSE, aega säästva automaatse täitmise funktsiooniga, käsitsi paagi loputussüsteemiga, automaatse veejaotuse optimeerimisega kurvides ja töötulega. Tugev masin koos tugevate deflektorirullide ja roostevabast terasest jämeda mustuse korviga on spetsiaalselt loodud kõige raskemate tööstuslike rakenduste jaoks ning tagab suurepärased tolmuimemistulemused tänu kahele kulumisvabale Ec turbiinile ja äsja väljatöötatud kaabitsale, mis on õhuvoolu suhtes optimeeritud. Sõidukiirus kuni 10 km/h, 260-liitrised paagid ja edasiarendatud ketasharjapea töölaius 100 cm võimaldavad suure jõudlusega aladel. Kui kurvides sõidetakse liiga kiiresti, tagab roolinurga andur maksimaalse ohutuse ja pidurdab masinat aeglustades. Lisavarustusena on saadaval ka külgne puhastusseade servade lähedalt puhastamiseks ja töölaiuse pikendamiseks.
Omadused ja tulu
10 km/h sõidukiirusVõimaldab suure piirkonna jõudluse peaaegu ajakulu ja kiirete transporditoimingutega. Roolinurga andur toimib kurvides sõitmisel turvaelemendina. Kui kiirus on kurvis sõites liiga suur, on automaatne pidurdus.
Standardvarustuses kaks turbiiniSuurepärased tolmuimemistulemused kõikidel pindadel. Kulumisvabad Ec turbiinid. Optimeeritud õhuvool uue väljatöötatud kaabitsaga.
Keevitatud tööstuslik kaabitsKulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused. Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine. Tugev rööpkülikuhoidik takistuste kõrvalehoidmise funktsiooniga.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (cm)
|100
|Imuri töölaius ( )
|114
|Puhta/musta vee paak ( )
|260 / 260
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 10000
|Tegelik töövõimsus (m²)
|7000
|Aku (V)
|36
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 10
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|max. 15
|Harja kiirus (rpm)
|140
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|150 / 42
|Püürdelaius (cm)
|212
|Veetarbimine (l/min)
|max. 9
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|1840
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|628
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Kaardus kummiraakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Reguleeritav rool
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes