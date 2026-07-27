Laialdase standardvarustuse ja eriti tugevate komponentidega akutoitel sõitev põrandapesumasin ​​B 260 RI Bp toimib eriti muljetavaldavalt väga rasketes tingimustes tööstuslikes rakendustes. See sisaldab automaatse täitmise funktsiooni 260-liitrise värskeveepaagi tõhusaks täitmiseks, käsitsi paagi loputussüsteemi, DOSE puhastusaine doseerimissüsteemi, mis säästab ressursse, töövalgustit ja paigaldatud külgharju. Tänu optimeeritud integreeritud pühkimisfunktsioonile säästab täiesti äsja välja töötatud rullharjapea ajamahukat käsitsi eelpühkimist, vähendades samal ajal kaabitsa ummistumise ohtu. Kaabits on samuti äsja välja töötatud ja õhuvoolu suhtes optimeeritud ning see töötab kahe kulumisvaba Ec turbiiniga, et tagada suurepärased tolmuimemistulemused. Sõidukiirus kuni 10 km/h ja töölaius 100 cm võimaldavad kiiret ala jõudlust. Kui kurvides sõidetakse liiga kiiresti, tagab roolinurga andur maksimaalse ohutuse ja pidurdab masinat aeglustades. Samas optimeeritakse kurvides sõitmisel veejaotus automaatselt.