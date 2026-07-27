Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+SB+R100

Tugeva 100 cm rull-harjapea, integreeritud külgharjade, 260-liitriste paagi ja 10 km/h sõidukiirusega: pealeistutav puhastuskuivati ​​260 RI Bp raskete tööstuslike rakenduste jaoks.

Laialdase standardvarustuse ja eriti tugevate komponentidega akutoitel sõitev põrandapesumasin ​​B 260 RI Bp toimib eriti muljetavaldavalt väga rasketes tingimustes tööstuslikes rakendustes. See sisaldab automaatse täitmise funktsiooni 260-liitrise värskeveepaagi tõhusaks täitmiseks, käsitsi paagi loputussüsteemi, DOSE puhastusaine doseerimissüsteemi, mis säästab ressursse, töövalgustit ja paigaldatud külgharju. Tänu optimeeritud integreeritud pühkimisfunktsioonile säästab täiesti äsja välja töötatud rullharjapea ajamahukat käsitsi eelpühkimist, vähendades samal ajal kaabitsa ummistumise ohtu. Kaabits on samuti äsja välja töötatud ja õhuvoolu suhtes optimeeritud ning see töötab kahe kulumisvaba Ec turbiiniga, et tagada suurepärased tolmuimemistulemused. Sõidukiirus kuni 10 km/h ja töölaius 100 cm võimaldavad kiiret ala jõudlust. Kui kurvides sõidetakse liiga kiiresti, tagab roolinurga andur maksimaalse ohutuse ja pidurdab masinat aeglustades. Samas optimeeritakse kurvides sõitmisel veejaotus automaatselt.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+SB+R100: Äsja välja töötatud rullharjapea
Äsja välja töötatud rullharjapea
Paremad pühkimistulemused ja hoiavad ära kaabitsa ummistused. Rulle saab vahetada mõne sekundiga ja ilma tööriistadeta. Suurepärased puhastustulemused.
Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+SB+R100: 10 km/h sõidukiirus
10 km/h sõidukiirus
Võimaldab suure piirkonna jõudluse peaaegu ajakulu ja kiirete transporditoimingutega. Roolinurga andur toimib kurvides sõitmisel turvaelemendina. Kui kiirus on kurvis sõites liiga suur, on automaatne pidurdus.
Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+SB+R100: Standardvarustuses kaks turbiini
Standardvarustuses kaks turbiini
Suurepärased tolmuimemistulemused kõikidel pindadel. Kulumisvabad Ec turbiinid. Optimeeritud õhuvool uue väljatöötatud kaabitsaga.
Keevitatud tööstuslik kaabits
  • Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
  • Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
  • Tugev rööpkülikuhoidik takistuste kõrvalehoidmise funktsiooniga.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
  • Säästab puhastusvahendit.
  • Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
  • Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Uuenduslik KIK-süsteem
  • Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
  • Väiksemad hoolduskulud.
  • Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Suur värviline ekraan
  • Kasutatava programmi selge kuvamine.
  • Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
  • Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
  • Vähendatud energiatarbimine.
  • 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
  • Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (cm) 100
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 1220
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1220
Imuri töölaius (cm) 114
Puhta/musta vee paak ( ) 260 / 260
Prügikonteiner (l) 26
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 10000
Tegelik töövõimsus (m²) 7000
Aku (V) 36
Sõidukiirus (km/h) max. 10
Kallakust ülesronimise võime (%) max. 15
Harja kiirus (rpm) 1250
Harja kontaktsurve (kg/g/cm²) 150 / 210
Püürdelaius (cm) 212
Veetarbimine (l/min) max. 9
Helirõhutase (dB(A)) 73
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 1840
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 678
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 2000 x 1180 x 1570

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.
  • Kaardus kummiraakel
  • Külgharjad
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Seisupidur
  • Integreeritud pühkimisseade
  • Reguleeritav rool
  • Eelpühkimisseade
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
Lisatarvikud
Puhastusvahendid