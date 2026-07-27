Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Tugeva 100 cm rull-harjapea, integreeritud külgharjade, 260-liitriste paagi ja 10 km/h sõidukiirusega: pealeistutav puhastuskuivati 260 RI Bp raskete tööstuslike rakenduste jaoks.
Laialdase standardvarustuse ja eriti tugevate komponentidega akutoitel sõitev põrandapesumasin B 260 RI Bp toimib eriti muljetavaldavalt väga rasketes tingimustes tööstuslikes rakendustes. See sisaldab automaatse täitmise funktsiooni 260-liitrise värskeveepaagi tõhusaks täitmiseks, käsitsi paagi loputussüsteemi, DOSE puhastusaine doseerimissüsteemi, mis säästab ressursse, töövalgustit ja paigaldatud külgharju. Tänu optimeeritud integreeritud pühkimisfunktsioonile säästab täiesti äsja välja töötatud rullharjapea ajamahukat käsitsi eelpühkimist, vähendades samal ajal kaabitsa ummistumise ohtu. Kaabits on samuti äsja välja töötatud ja õhuvoolu suhtes optimeeritud ning see töötab kahe kulumisvaba Ec turbiiniga, et tagada suurepärased tolmuimemistulemused. Sõidukiirus kuni 10 km/h ja töölaius 100 cm võimaldavad kiiret ala jõudlust. Kui kurvides sõidetakse liiga kiiresti, tagab roolinurga andur maksimaalse ohutuse ja pidurdab masinat aeglustades. Samas optimeeritakse kurvides sõitmisel veejaotus automaatselt.
Omadused ja tulu
Äsja välja töötatud rullharjapeaParemad pühkimistulemused ja hoiavad ära kaabitsa ummistused. Rulle saab vahetada mõne sekundiga ja ilma tööriistadeta. Suurepärased puhastustulemused.
10 km/h sõidukiirusVõimaldab suure piirkonna jõudluse peaaegu ajakulu ja kiirete transporditoimingutega. Roolinurga andur toimib kurvides sõitmisel turvaelemendina. Kui kiirus on kurvis sõites liiga suur, on automaatne pidurdus.
Standardvarustuses kaks turbiiniSuurepärased tolmuimemistulemused kõikidel pindadel. Kulumisvabad Ec turbiinid. Optimeeritud õhuvool uue väljatöötatud kaabitsaga.
Keevitatud tööstuslik kaabits
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Tugev rööpkülikuhoidik takistuste kõrvalehoidmise funktsiooniga.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (cm)
|100
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1220
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1220
|Imuri töölaius (cm)
|114
|Puhta/musta vee paak ( )
|260 / 260
|Prügikonteiner (l)
|26
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 10000
|Tegelik töövõimsus (m²)
|7000
|Aku (V)
|36
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 10
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|max. 15
|Harja kiirus (rpm)
|1250
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|150 / 210
|Püürdelaius (cm)
|212
|Veetarbimine (l/min)
|max. 9
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|1840
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|678
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Kaardus kummiraakel
- Külgharjad
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Reguleeritav rool
- Eelpühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes