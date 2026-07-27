Põrandapesumasin B 260 RI Bp Dose+SB+R120
Suurepärane jõudlus piirkonnas tänu 10 km/h sõidukiirusele, 120 cm rullharjapeale ja 260 l mahutitele: pealeistutav põrandapesumasin B 260 RI Bp tööstuse jaoks.
Äsja väljatöötatud kaabitsa suurepärane imemisvõime, mis on optimeeritud õhuvoolu suhtes, ja ümberkujundatud rullharjapea koos integreeritud pühkimisfunktsiooniga jämeda mustuse eemaldamiseks tagavad, et pealesõitev puhastuskuivati B 260 RI Bp tagab parimad puhastustulemused – ilma eelneva pühkimiseta. Masin on varustatud kahe kulumisvaba Ec turbiiniga, 260-liitrise mageveepaagi aegasäästva automaatse täitmise funktsiooniga, käsitsi paagi loputussüsteemiga, külgharjadega, töötulega ja puhastusaine doseerimissüsteemiga DOSE. See on spetsiaalselt loodud kõige raskemate tööstuslike rakenduste jaoks, mida näitavad roostevabast terasest jämeda mustuse korv ja tugevad deflektorirullid. Sõidukiirus kuni 10 km/h ja töölaius 120 cm võimaldavad kiiret ala jõudlust. Kurvides sõites optimeeritakse veejaotus automaatselt. Roolinurga andur tagab maksimaalse ohutuse, pidurdades masinat liiga suure kiiruse korral aeglustades.
Omadused ja tulu
Äsja välja töötatud rullharjapeaParemad pühkimistulemused ja hoiavad ära kaabitsa ummistused. Rulle saab vahetada mõne sekundiga ja ilma tööriistadeta. Suurepärased puhastustulemused.
10 km/h sõidukiirusVõimaldab suure piirkonna jõudluse peaaegu ajakulu ja kiirete transporditoimingutega. Roolinurga andur toimib kurvides sõitmisel turvaelemendina. Kui kiirus on kurvis sõites liiga suur, on automaatne pidurdus.
Standardvarustuses kaks turbiiniSuurepärased tolmuimemistulemused kõikidel pindadel. Kulumisvabad Ec turbiinid. Optimeeritud õhuvool uue väljatöötatud kaabitsaga.
Keevitatud tööstuslik kaabits
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Tugev rööpkülikuhoidik takistuste kõrvalehoidmise funktsiooniga.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (cm)
|120
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1420
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1420
|Imuri töölaius (cm)
|114
|Puhta/musta vee paak ( )
|260 / 260
|Prügikonteiner (l)
|32
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 12000
|Tegelik töövõimsus (m²)
|8400
|Aku (V)
|36
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 10
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|max. 15
|Harja kiirus (rpm)
|1250
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|150 / 168
|Püürdelaius (cm)
|212
|Veetarbimine (l/min)
|max. 9
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|1840
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|696
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Kaardus kummiraakel
- Külgharjad
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Reguleeritav rool
- Eelpühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes