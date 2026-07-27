Äsja väljatöötatud kaabitsa suurepärane imemisvõime, mis on optimeeritud õhuvoolu suhtes, ja ümberkujundatud rullharjapea koos integreeritud pühkimisfunktsiooniga jämeda mustuse eemaldamiseks tagavad, et pealesõitev puhastuskuivati ​​B 260 RI Bp tagab parimad puhastustulemused – ilma eelneva pühkimiseta. Masin on varustatud kahe kulumisvaba Ec turbiiniga, 260-liitrise mageveepaagi aegasäästva automaatse täitmise funktsiooniga, käsitsi paagi loputussüsteemiga, külgharjadega, töötulega ja puhastusaine doseerimissüsteemiga DOSE. See on spetsiaalselt loodud kõige raskemate tööstuslike rakenduste jaoks, mida näitavad roostevabast terasest jämeda mustuse korv ja tugevad deflektorirullid. Sõidukiirus kuni 10 km/h ja töölaius 120 cm võimaldavad kiiret ala jõudlust. Kurvides sõites optimeeritakse veejaotus automaatselt. Roolinurga andur tagab maksimaalse ohutuse, pidurdades masinat liiga suure kiiruse korral aeglustades.