Põrandapesumasin B 300 R I LPG

LPG-l töötav pealistutav põrandapesumasin B 300 integreeritud pühkimisfunktsiooniga tänu rullharjapeale laiusega 1045 mm. Pindalajõudlus on 16550 m²/h.

Pealistutava põrandapesumasinaga B 300 RI LPG, mille töölaius on kuni 1755 cm ja mis on varustatud eriti suure rullharjaga, on võimalik samaaegselt küürida ja pühkida, seetõttu sobib masin suurepäraselt suurte alade sügav- ja hoolduspuhastuseks. Tänu valikulistele külgharjadele/külgküürimisalustele on võimalik puhastada ka seinte lähedal ja nurkades. Keskkonnasõbralik ja säästlik vedelgaasi (LPG) jõul töötav ning 300-liitrise veepaagiga masin võimaldab pikki tööintervalle pindalajõudlusega kuni 16550 m²/h. Lai kaarjas raakel tagab suurepärase imemise, sügav prügikonteiner tagab prügi lihtsa ja mugava kõrvaldamise. Tugev terasraam tagab masina vastupidavuse, mida see vajab ka raskemate ülesannete kergeks täitmiseks.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin B 300 R I LPG: Prügi eemaldamine ja pinna puhastamine ühekorraga
Prügi eemaldamine ja pinna puhastamine ühekorraga
Inimese ja masina ühendatud jõud. Poole vähem töötunde. Eelpuhastus pole vajalik.
Põrandapesumasin B 300 R I LPG: Lihtne moodus prügikonteineri tühjendamiseks tõstmise teel
Lihtne moodus prügikonteineri tühjendamiseks tõstmise teel
Mugav käsitseda. Puudub vahetu kokkupuude mustusega. Prügikonteineri tühjendamine sel ajal kui sa istud.
Põrandapesumasin B 300 R I LPG: Pöörlev külghari ja pühkimisharjad masina mõlemal küljel
Pöörlev külghari ja pühkimisharjad masina mõlemal küljel
Harja töölaius kuni 1755 mm. Töövõimsus enam kui 16 000 m²/h. Kaitseb masinat ja ümbritsevaid esemeid.
Kõrgemal asetsev juhiiste
  • Väga hea vaade puhastatavale pinnale.
  • Kiiresti käsitsetav.
Ökonoomne vedelgaasi jõul töötav sisepõlemismootor
  • Pikad, katkestusteta töötsüklid.
  • Sobib ka siseruumides kasutamiseks.
  • Iseseisev puhastamine.
Tugev terasraam
  • Jõuline masin, mis sobib ka raskemateks töödeks.
Kaardus imemisribad
  • Väga hea imemisvõime, isegi kitsastes kohtades.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Autogaas (LPG)
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 1045 - 1755
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1755
Imuri töölaius (mm) 1440
Puhta/musta vee paak (l) 300 / 300
Prügikonteiner (l) 180
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 16550
Tegelik töövõimsus (m²/h) 12400
Aku tüüp Käivitusaku
Aku (V/Ah) 12 / 80
Kallakust ülesronimise võime (%) 12
Harja kiirus (rpm) 460 - 460
Harja kontaktsurve (kg) 25 - 150
Veetarbimine (l/min) max. 12
Helirõhutase (dB(A)) 87
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 2635
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 2490 x 1570 x 1860

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.
  • Kaardus kummiraakel

Seadmed

  • Võimas mootor
  • Seisupidur
  • Integreeritud pühkimisseade
  • Eelpühkimisseade
  • 2 paagiga süsteem
Põrandapesumasin B 300 R I LPG
Põrandapesumasin B 300 R I LPG
Põrandapesumasin B 300 R I LPG
Põrandapesumasin B 300 R I LPG
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Mitmekorruselised autoparklad
  • Samuti kasutamiseks avatud saalides, välisladudes, laadimisplatsidel ja ehitusplatsidel
  • Tööstusele (valukojad, tsemenditehased), logistikale ja ladudele, parklatele ja korrusparklatele, ehitustööstustele, lennujaamadele ja sadamatele
  • Sobib ideaalselt ka logistikasektorisse, näiteks ladude puhastamiseks.
  • Jaemüük
Lisatarvikud
Puhastusvahendid