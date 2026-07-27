Pealistutava põrandapesumasinaga B 300 RI LPG, mille töölaius on kuni 1755 cm ja mis on varustatud eriti suure rullharjaga, on võimalik samaaegselt küürida ja pühkida, seetõttu sobib masin suurepäraselt suurte alade sügav- ja hoolduspuhastuseks. Tänu valikulistele külgharjadele/külgküürimisalustele on võimalik puhastada ka seinte lähedal ja nurkades. Keskkonnasõbralik ja säästlik vedelgaasi (LPG) jõul töötav ning 300-liitrise veepaagiga masin võimaldab pikki tööintervalle pindalajõudlusega kuni 16550 m²/h. Lai kaarjas raakel tagab suurepärase imemise, sügav prügikonteiner tagab prügi lihtsa ja mugava kõrvaldamise. Tugev terasraam tagab masina vastupidavuse, mida see vajab ka raskemate ülesannete kergeks täitmiseks.