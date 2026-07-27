Põrandapesumasin B 300 R I LPG
LPG-l töötav pealistutav põrandapesumasin B 300 integreeritud pühkimisfunktsiooniga tänu rullharjapeale laiusega 1045 mm. Pindalajõudlus on 16550 m²/h.
Pealistutava põrandapesumasinaga B 300 RI LPG, mille töölaius on kuni 1755 cm ja mis on varustatud eriti suure rullharjaga, on võimalik samaaegselt küürida ja pühkida, seetõttu sobib masin suurepäraselt suurte alade sügav- ja hoolduspuhastuseks. Tänu valikulistele külgharjadele/külgküürimisalustele on võimalik puhastada ka seinte lähedal ja nurkades. Keskkonnasõbralik ja säästlik vedelgaasi (LPG) jõul töötav ning 300-liitrise veepaagiga masin võimaldab pikki tööintervalle pindalajõudlusega kuni 16550 m²/h. Lai kaarjas raakel tagab suurepärase imemise, sügav prügikonteiner tagab prügi lihtsa ja mugava kõrvaldamise. Tugev terasraam tagab masina vastupidavuse, mida see vajab ka raskemate ülesannete kergeks täitmiseks.
Omadused ja tulu
Prügi eemaldamine ja pinna puhastamine ühekorragaInimese ja masina ühendatud jõud. Poole vähem töötunde. Eelpuhastus pole vajalik.
Lihtne moodus prügikonteineri tühjendamiseks tõstmise teelMugav käsitseda. Puudub vahetu kokkupuude mustusega. Prügikonteineri tühjendamine sel ajal kui sa istud.
Pöörlev külghari ja pühkimisharjad masina mõlemal küljelHarja töölaius kuni 1755 mm. Töövõimsus enam kui 16 000 m²/h. Kaitseb masinat ja ümbritsevaid esemeid.
Kõrgemal asetsev juhiiste
- Väga hea vaade puhastatavale pinnale.
- Kiiresti käsitsetav.
Ökonoomne vedelgaasi jõul töötav sisepõlemismootor
- Pikad, katkestusteta töötsüklid.
- Sobib ka siseruumides kasutamiseks.
- Iseseisev puhastamine.
Tugev terasraam
- Jõuline masin, mis sobib ka raskemateks töödeks.
Kaardus imemisribad
- Väga hea imemisvõime, isegi kitsastes kohtades.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Autogaas (LPG)
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|1045 - 1755
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1755
|Imuri töölaius (mm)
|1440
|Puhta/musta vee paak (l)
|300 / 300
|Prügikonteiner (l)
|180
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|16550
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|12400
|Aku tüüp
|Käivitusaku
|Aku (V/Ah)
|12 / 80
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Harja kiirus (rpm)
|460 - 460
|Harja kontaktsurve (kg)
|25 - 150
|Veetarbimine (l/min)
|max. 12
|Helirõhutase (dB(A))
|87
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|2635
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Kaardus kummiraakel
Seadmed
- Võimas mootor
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Eelpühkimisseade
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Mitmekorruselised autoparklad
- Samuti kasutamiseks avatud saalides, välisladudes, laadimisplatsidel ja ehitusplatsidel
- Tööstusele (valukojad, tsemenditehased), logistikale ja ladudele, parklatele ja korrusparklatele, ehitustööstustele, lennujaamadele ja sadamatele
- Sobib ideaalselt ka logistikasektorisse, näiteks ladude puhastamiseks.
- Jaemüük