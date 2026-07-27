Väga kompaktses ja tõhusas pealseistavas põrandapesumasinas BD 50/40 RS Bp on ühendatud jalgmasina manööverdusvõime ja pealesõitva masina kiirus. Väike pöördering ca. 120 cm võimaldab väga suurt ala katvust isegi kitsastes käänulistes kohtades. Kõrgendatud tööasend annab optimaalse ülevaate. Suurte ketasharjadega keerukas kettatehnika tagab maksimaalse puhastusefektiivsuse. Tänu ketasharjapea pööratavale imualtile saab määrdunud vesi kohapeal keerates täielikult imenduda. Kaabitsat saab vahetada mõne sekundi jooksul ilma tööriistu kasutamata. Integreeritud pühkimisseade muudab aeganõudva eelpühkimise peaaegu üleliigseks. Masina ökorežiimi saab aktiveerida ühe nupuvajutusega. Ökorežiim võimaldab hoolduspuhastust läbi viia energiasäästlikult ja keskkonnasõbralikult ning säästab aega ja kulusid – samal ajal täiuslike puhastustulemustega.