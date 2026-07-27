Põrandapesumasin BD 50/40 RS Bp

Eco-režiimiga energiasäästlikuks ja keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.

Väga kompaktses ja tõhusas pealseistavas põrandapesumasinas BD 50/40 RS Bp on ühendatud jalgmasina manööverdusvõime ja pealesõitva masina kiirus. Väike pöördering ca. 120 cm võimaldab väga suurt ala katvust isegi kitsastes käänulistes kohtades. Kõrgendatud tööasend annab optimaalse ülevaate. Suurte ketasharjadega keerukas kettatehnika tagab maksimaalse puhastusefektiivsuse. Tänu ketasharjapea pööratavale imualtile saab määrdunud vesi kohapeal keerates täielikult imenduda. Kaabitsat saab vahetada mõne sekundi jooksul ilma tööriistu kasutamata. Integreeritud pühkimisseade muudab aeganõudva eelpühkimise peaaegu üleliigseks. Masina ökorežiimi saab aktiveerida ühe nupuvajutusega. Ökorežiim võimaldab hoolduspuhastust läbi viia energiasäästlikult ja keskkonnasõbralikult ning säästab aega ja kulusid – samal ajal täiuslike puhastustulemustega.

Omadused ja tulu
Lihtne kasutada
  • Lihtne kasutada.
  • Ökorežiim eco!efficiency säästab aega, energiat, vett ja pesuainet.
Automaatne täitmisvõimalus
  • Masin on ühendatud veevarustusega. Veevarustus katkestatakse automaatselt kui masin maksimaalselt täis saab.
  • See säästab aega, kuna kasutaja võib vahepeal muid töid teha.
Ökorežiim
  • Säästab aega, energiat, vett ja pesuainet.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
  • Ainult 1 nupp kõigi puhastusseadete jaoks. Ülevaatlikuks ja lihtsaks kasutamiseks ning väiksemaks treeningvajaduseks.
Lihtne muutmine
  • Kummiribasid ja harju saab vahetada ilma tööriistadeta.
  • Kummiriba saab vahetada vaid sekunditega.
Ainulaadne pöörlev kummiriba
  • Imeb ära kõik vee.
Väga lihtne manööverdada
  • Hea manööverdusvõime, suur jõudlus ja vähem järgkoristamist.
Kompaktsed mõõtmed
  • Täisvaade 30 cm masina eesotsas. Täpseks puhastuseks.
Kompaktne ehitus
  • Lihtne transportida ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 510
Imuri töölaius (mm) 691
Puhta/musta vee paak (l) 40 / 40
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 2805
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2000
Aku (V) 36
Aku tööiga (h) max. 2,5
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 20 / 26
Veetarbimine (l/min) 1,5
Helirõhutase (dB(A)) 66,9
Nimivõimsus (W) max. 1080
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 330
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1118 x 691 x 1316

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.
  • Kaardus kummiraakel

Seadmed

  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • 2 paagiga süsteem
Põrandapesumasin BD 50/40 RS Bp
Põrandapesumasin BD 50/40 RS Bp
Lisatarvikud
Puhastusvahendid