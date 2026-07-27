Põrandapesumasin BD 50/40 RS Bp
Eco-režiimiga energiasäästlikuks ja keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.
Väga kompaktses ja tõhusas pealseistavas põrandapesumasinas BD 50/40 RS Bp on ühendatud jalgmasina manööverdusvõime ja pealesõitva masina kiirus. Väike pöördering ca. 120 cm võimaldab väga suurt ala katvust isegi kitsastes käänulistes kohtades. Kõrgendatud tööasend annab optimaalse ülevaate. Suurte ketasharjadega keerukas kettatehnika tagab maksimaalse puhastusefektiivsuse. Tänu ketasharjapea pööratavale imualtile saab määrdunud vesi kohapeal keerates täielikult imenduda. Kaabitsat saab vahetada mõne sekundi jooksul ilma tööriistu kasutamata. Integreeritud pühkimisseade muudab aeganõudva eelpühkimise peaaegu üleliigseks. Masina ökorežiimi saab aktiveerida ühe nupuvajutusega. Ökorežiim võimaldab hoolduspuhastust läbi viia energiasäästlikult ja keskkonnasõbralikult ning säästab aega ja kulusid – samal ajal täiuslike puhastustulemustega.
Omadused ja tulu
Lihtne kasutada
- Lihtne kasutada.
- Ökorežiim eco!efficiency säästab aega, energiat, vett ja pesuainet.
Automaatne täitmisvõimalus
- Masin on ühendatud veevarustusega. Veevarustus katkestatakse automaatselt kui masin maksimaalselt täis saab.
- See säästab aega, kuna kasutaja võib vahepeal muid töid teha.
Ökorežiim
- Säästab aega, energiat, vett ja pesuainet.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Ainult 1 nupp kõigi puhastusseadete jaoks. Ülevaatlikuks ja lihtsaks kasutamiseks ning väiksemaks treeningvajaduseks.
Lihtne muutmine
- Kummiribasid ja harju saab vahetada ilma tööriistadeta.
- Kummiriba saab vahetada vaid sekunditega.
Ainulaadne pöörlev kummiriba
- Imeb ära kõik vee.
Väga lihtne manööverdada
- Hea manööverdusvõime, suur jõudlus ja vähem järgkoristamist.
Kompaktsed mõõtmed
- Täisvaade 30 cm masina eesotsas. Täpseks puhastuseks.
Kompaktne ehitus
- Lihtne transportida ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|691
|Puhta/musta vee paak (l)
|40 / 40
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|2805
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2000
|Aku (V)
|36
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Veetarbimine (l/min)
|1,5
|Helirõhutase (dB(A))
|66,9
|Nimivõimsus (W)
|max. 1080
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|330
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Kaardus kummiraakel
Seadmed
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- 2 paagiga süsteem