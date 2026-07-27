Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Anniversary Edition

Pindala jõudluseks kuni 2000 m2 tunnis: BD 50/70 R Classic Anniversary Edition akutoitel musta värvi ja ketasharjaga põrandapesumasin.

Kärcheri 90. juubeliaasta: BD 50/70 R Classic Anniversary Edition must põrandapesumasin. Ülihtne juhtimine spetsiaalselt värvikoodiga juhtelementidega on meie akutoitel BD 50/70 R Classicu põrandapesumasin ​​üks silmapaistvamaid omadusi. Selle kompaktne kitsas konstruktsioon muudab selle käsitsemise ja transportimise lihtsamaks ning tagab suure manööverdusvõime ja paindlikkuse. See teeb 70-liitrise klassi masinast mõistliku alternatiivi möödasõidumasinatele. Disaini täiendavad kasulikud detailid, nagu Home Base – konksudega käsitsi puhastusvahendite kandmiseks või valikuline hoidik prügikasti ja mopi jaoks. Anniversary Editioni tarnekomplekti kuulub ka kuus 2,5-liitrist kanistrit CA 50 C pesuainega.

Omadused ja tulu
Lihtne kasutada
Ketasharjad
Kompaktne disain
Valikulised lisatarvikud: eelpuhastusmopp
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 510
Imuri töölaius (mm) 850
Puhta/musta vee paak (l) 70 / 75
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 2805
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2000
Aku (V) 24
Aku tööiga (h) max. 2,5
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 13 / 20
Püürdelaius (mm) 1650
Veetarbimine (l/min) max. 2,3
Nimivõimsus (W) 1400
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 345
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 112
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.

Seadmed

  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
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Lisatarvikud
Puhastusvahendid