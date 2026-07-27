Kärcheri 90. juubeliaasta: BD 50/70 R Classic Anniversary Edition must põrandapesumasin. Ülihtne juhtimine spetsiaalselt värvikoodiga juhtelementidega on meie akutoitel BD 50/70 R Classicu põrandapesumasin ​​üks silmapaistvamaid omadusi. Selle kompaktne kitsas konstruktsioon muudab selle käsitsemise ja transportimise lihtsamaks ning tagab suure manööverdusvõime ja paindlikkuse. See teeb 70-liitrise klassi masinast mõistliku alternatiivi möödasõidumasinatele. Disaini täiendavad kasulikud detailid, nagu Home Base – konksudega käsitsi puhastusvahendite kandmiseks või valikuline hoidik prügikasti ja mopi jaoks. Anniversary Editioni tarnekomplekti kuulub ka kuus 2,5-liitrist kanistrit CA 50 C pesuainega.