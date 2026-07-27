Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
Pindala jõudluseks kuni 2000 m2 tunnis: BD 50/70 R Classic Anniversary Edition akutoitel musta värvi ja ketasharjaga põrandapesumasin.
Kärcheri 90. juubeliaasta: BD 50/70 R Classic Anniversary Edition must põrandapesumasin. Ülihtne juhtimine spetsiaalselt värvikoodiga juhtelementidega on meie akutoitel BD 50/70 R Classicu põrandapesumasin üks silmapaistvamaid omadusi. Selle kompaktne kitsas konstruktsioon muudab selle käsitsemise ja transportimise lihtsamaks ning tagab suure manööverdusvõime ja paindlikkuse. See teeb 70-liitrise klassi masinast mõistliku alternatiivi möödasõidumasinatele. Disaini täiendavad kasulikud detailid, nagu Home Base – konksudega käsitsi puhastusvahendite kandmiseks või valikuline hoidik prügikasti ja mopi jaoks. Anniversary Editioni tarnekomplekti kuulub ka kuus 2,5-liitrist kanistrit CA 50 C pesuainega.
Omadused ja tulu
Lihtne kasutada
Ketasharjad
Kompaktne disain
Valikulised lisatarvikud: eelpuhastusmopp
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|70 / 75
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|2805
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2000
|Aku (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Püürdelaius (mm)
|1650
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,3
|Nimivõimsus (W)
|1400
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|345
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|112
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
Seadmed
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem