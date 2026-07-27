BD 50/70 R Classic Bp on kompaktne akutoitel sõitev põrandapesumasin, mis avaldab muljet suurepärase hinna ja jõudluse suhte, hea puhastusvõime, paljude kasulike varustusdetailide ja väga lihtsa käsitsemisega. Tänu oma kompaktsele disainile on see tõsine alternatiiv möödasõidumasinale, ilma et kasutaja peaks mugavusest loobuma. Värvikoodiga juhtelemendid tagavad eriti lihtsa töö, võimas, kauakestev 80 Ah võimsusega liitiumioonaku koos kiir- ja vahepealse laadimisvõimalusega tagavad masina maksimaalse töövõime. Standardvarustuses olev Home Base, mida saab varustada puhastusriistade kandmiseks mõeldud konksudega, aga ka valikulise lisavarustusega, nagu prügikastihoidja või pühkimiseelne mopp, täiendab BD 50/70 R Classic Bp lihtsat, kuid tõhusamat kontseptsiooni.