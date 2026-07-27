Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li

Ahvatleva hinnaga akutoitega põrandapesumasin ​​BD 50/70 R Classic. 70-liitrise paagi, ketasharjapea ja kauakestva liitiumioonakuga, mille maht on 80 Ah.

BD 50/70 R Classic Bp on kompaktne akutoitel sõitev põrandapesumasin, mis avaldab muljet suurepärase hinna ja jõudluse suhte, hea puhastusvõime, paljude kasulike varustusdetailide ja väga lihtsa käsitsemisega. Tänu oma kompaktsele disainile on see tõsine alternatiiv möödasõidumasinale, ilma et kasutaja peaks mugavusest loobuma. Värvikoodiga juhtelemendid tagavad eriti lihtsa töö, võimas, kauakestev 80 Ah võimsusega liitiumioonaku koos kiir- ja vahepealse laadimisvõimalusega tagavad masina maksimaalse töövõime. Standardvarustuses olev Home Base, mida saab varustada puhastusriistade kandmiseks mõeldud konksudega, aga ka valikulise lisavarustusega, nagu prügikastihoidja või pühkimiseelne mopp, täiendab BD 50/70 R Classic Bp lihtsat, kuid tõhusamat kontseptsiooni.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li: Lihtne kasutada
Lihtne kasutada
Lihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li: Kauakestev liitium-ioonaku
Kauakestev liitium-ioonaku
Pikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele. Hooldusvaba akusüsteem mis ei vaja veega täitmist
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li: Ketasharjad
Ketasharjad
Jõuline disain koos integreeritud ketasharjaga. Suur töövõimsus tänu suurele töölaiusele. Harja vahetamine pedaali vajutamise teel.
Kompaktne disain
  • Eriti hea manööverdusvõimega masin.
  • Hea ülevaade puhastatavast alast.
  • Lihtne transportida.
Valikulised lisatarvikud: eelpuhastusmopp
  • Eemaldab kuiva mustuse, hõlbustades niiviisi kogu puhastusprotsessi.
  • Aitab vältida imemiskanali ummistusi.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 510
Imuri töölaius (mm) 850
Puhta/musta vee paak (l) 70 / 75
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 2805
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2000
Aku tüüp Li-Ion
Aku (V/Ah) 25,6 / 90
Aku tööiga (h) max. 2
Aku laadimisaeg (h) 8
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 13 / 20
Püürdelaius (mm) 1650
Veetarbimine (l/min) max. 2,3
Helirõhutase (dB(A)) 67
Nimivõimsus (W) 1400
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 345
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 112
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Aku
  • Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
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