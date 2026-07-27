Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Ahvatleva hinnaga akutoitega põrandapesumasin BD 50/70 R Classic. 70-liitrise paagi, ketasharjapea ja kauakestva liitiumioonakuga, mille maht on 80 Ah.
BD 50/70 R Classic Bp on kompaktne akutoitel sõitev põrandapesumasin, mis avaldab muljet suurepärase hinna ja jõudluse suhte, hea puhastusvõime, paljude kasulike varustusdetailide ja väga lihtsa käsitsemisega. Tänu oma kompaktsele disainile on see tõsine alternatiiv möödasõidumasinale, ilma et kasutaja peaks mugavusest loobuma. Värvikoodiga juhtelemendid tagavad eriti lihtsa töö, võimas, kauakestev 80 Ah võimsusega liitiumioonaku koos kiir- ja vahepealse laadimisvõimalusega tagavad masina maksimaalse töövõime. Standardvarustuses olev Home Base, mida saab varustada puhastusriistade kandmiseks mõeldud konksudega, aga ka valikulise lisavarustusega, nagu prügikastihoidja või pühkimiseelne mopp, täiendab BD 50/70 R Classic Bp lihtsat, kuid tõhusamat kontseptsiooni.
Omadused ja tulu
Lihtne kasutadaLihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
Kauakestev liitium-ioonakuPikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele. Hooldusvaba akusüsteem mis ei vaja veega täitmist
KetasharjadJõuline disain koos integreeritud ketasharjaga. Suur töövõimsus tänu suurele töölaiusele. Harja vahetamine pedaali vajutamise teel.
Kompaktne disain
- Eriti hea manööverdusvõimega masin.
- Hea ülevaade puhastatavast alast.
- Lihtne transportida.
Valikulised lisatarvikud: eelpuhastusmopp
- Eemaldab kuiva mustuse, hõlbustades niiviisi kogu puhastusprotsessi.
- Aitab vältida imemiskanali ummistusi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|70 / 75
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|2805
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2000
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,6 / 90
|Aku tööiga (h)
|max. 2
|Aku laadimisaeg (h)
|8
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Püürdelaius (mm)
|1650
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,3
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|1400
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|345
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|112
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Aku
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon