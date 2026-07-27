Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Kompaktne, väga manööverdatav pealistutav põrandapesumasin BD 50/70 R Classic 70-liitrise paagi, hooldusvaba liitiumioonaku (80Ah) ja võimsa kiirlaadijaga.
Võimas ja akutoitega: tänu oma kompaktsele ja õhukesele disainile pakub meie pealesõidul põrandapesumasin B 50/70 R Classic suurt paindlikkust ja manööverdusvõimet ning on seetõttu ka väga lihtne transportida. Varustatud võimsa ja kauakestva 80 Ah võimsusega liitiumioonakuga, mida saab igal ajal uuesti laadida, ning 70-liitrise paagi mahuga, on põrandapuhastuseks võimalik ka pikemaid rakendusi. Lisaks võimaldab BD 50/70 R Classic paigaldada palju kasulikke ja valikulisi varustuse detaile, nagu näiteks konksudega Home Base käsitsi puhastusriistade kandmiseks, pühkimiseelne mopp või prügikasti hoidik.
Omadused ja tulu
Lihtne kasutadaLihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
Kauakestev liitium-ioonakuPikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele. Hooldusvaba akusüsteem mis ei vaja veega täitmist
KetasharjadJõuline disain koos integreeritud ketasharjaga. Suur töövõimsus tänu suurele töölaiusele. Harja vahetamine pedaali vajutamise teel.
Kompaktne disain
- Eriti hea manööverdusvõimega masin.
- Hea ülevaade puhastatavast alast.
- Lihtne transportida.
Valikulised lisatarvikud: eelpuhastusmopp
- Eemaldab kuiva mustuse, hõlbustades niiviisi kogu puhastusprotsessi.
- Aitab vältida imemiskanali ummistusi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|70 / 75
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|2805
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2000
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,6 / 90
|Aku tööiga (h)
|max. 2
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 2
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Püürdelaius (mm)
|1650
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,3
|Helirõhutase (dB(A))
|66
|Nimivõimsus (W)
|1400
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|345
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|112
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Aku
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon