Võimas ja akutoitega: tänu oma kompaktsele ja õhukesele disainile pakub meie pealesõidul põrandapesumasin ​​B 50/70 R Classic suurt paindlikkust ja manööverdusvõimet ning on seetõttu ka väga lihtne transportida. Varustatud võimsa ja kauakestva 80 Ah võimsusega liitiumioonakuga, mida saab igal ajal uuesti laadida, ning 70-liitrise paagi mahuga, on põrandapuhastuseks võimalik ka pikemaid rakendusi. Lisaks võimaldab BD 50/70 R Classic paigaldada palju kasulikke ja valikulisi varustuse detaile, nagu näiteks konksudega Home Base käsitsi puhastusriistade kandmiseks, pühkimiseelne mopp või prügikasti hoidik.