Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC

Kompaktne, väga manööverdatav pealistutav põrandapesumasin ​​BD 50/70 R Classic 70-liitrise paagi, hooldusvaba liitiumioonaku (80Ah) ja võimsa kiirlaadijaga.

Võimas ja akutoitega: tänu oma kompaktsele ja õhukesele disainile pakub meie pealesõidul põrandapesumasin ​​B 50/70 R Classic suurt paindlikkust ja manööverdusvõimet ning on seetõttu ka väga lihtne transportida. Varustatud võimsa ja kauakestva 80 Ah võimsusega liitiumioonakuga, mida saab igal ajal uuesti laadida, ning 70-liitrise paagi mahuga, on põrandapuhastuseks võimalik ka pikemaid rakendusi. Lisaks võimaldab BD 50/70 R Classic paigaldada palju kasulikke ja valikulisi varustuse detaile, nagu näiteks konksudega Home Base käsitsi puhastusriistade kandmiseks, pühkimiseelne mopp või prügikasti hoidik.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC: Lihtne kasutada
Lihtne kasutada
Lihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel. Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks. Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC: Kauakestev liitium-ioonaku
Kauakestev liitium-ioonaku
Pikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele. Hooldusvaba akusüsteem mis ei vaja veega täitmist
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC: Ketasharjad
Ketasharjad
Jõuline disain koos integreeritud ketasharjaga. Suur töövõimsus tänu suurele töölaiusele. Harja vahetamine pedaali vajutamise teel.
Kompaktne disain
  • Eriti hea manööverdusvõimega masin.
  • Hea ülevaade puhastatavast alast.
  • Lihtne transportida.
Valikulised lisatarvikud: eelpuhastusmopp
  • Eemaldab kuiva mustuse, hõlbustades niiviisi kogu puhastusprotsessi.
  • Aitab vältida imemiskanali ummistusi.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 510
Imuri töölaius (mm) 850
Puhta/musta vee paak (l) 70 / 75
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 2805
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2000
Aku tüüp Li-Ion
Aku (V/Ah) 25,6 / 90
Aku tööiga (h) max. 2
Aku laadimisaeg (h) u. 2
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 13 / 20
Püürdelaius (mm) 1650
Veetarbimine (l/min) max. 2,3
Helirõhutase (dB(A)) 66
Nimivõimsus (W) 1400
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 345
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 112
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Aku
  • Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
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