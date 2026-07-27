Põrandapesumasin BR 55/40 RS Bp Pack
Kompaktne pealseistav põrandapesumasin rullik-tehnoloogiaga, mille töölaius on 55 cm, paak 40 liitrit ja pööramisraadius umbes 120 cm. Valige ökoloogilise režiim energiasäästlikuks ja keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.
Väga kompaktne pealseistav poleerimismasin BR 55/40 RS Bp Pack pealseistav poleerimismasin võimsate 36V akudega ühendab järelkõnnitava masina manööverdusvõime pealistutava masina kiirusega. Väike pööreraadius (u 120 cm) tähendab, et see masin on ideaalne kitsaste ja ebamugavate piirkondade puhastamiseks. Tõstetud tööasend tagab selge vaate. Tõhus rullikute tehnoloogia tagab suurepärase puhastusvõime isegi pragudes. Eemaldab hõlpsalt isegi raskesti koristatava mustuse struktureeritud pindadelt. Integreeritud pühkimisseade tähendab, et te ei pea enne masina kasutamist põrandaid tükk aega pühkima. Imemisvooliku otsasid, harjaseid ja pühkureid vahetada vaid sekunditega ning selleks pole vaja tööriistu. Öko-režiimi saab valida ühe nupuvajutusega. See muudab hooldustööd energiatõhusaks, keskkonnasõbralikuks ning säästab aega ja kulusid – tagades sealjuures suurepärased koristustulemused. Akusid saab laadida kiirelt ja lihtsalt igast standardsest pistikupesast integreeritud laadijaga. See masin on ideaalne lepinguliste projektide raames koristamiseks ja kasutamiseks supermarketites, tööstussüsteemides, avalikes hoonetes ja tervishoiuasutustes.
Omadused ja tulu
Kompaktsed mõõtmedTäisvaade 30 cm masina eesotsas. Täpseks puhastuseks. Kompaktsed mõõtmed võimaldavad kasutamist kitsastes kohtades ning hõlpsat ladustamist ja transportimist.
PühkimisfunktsioonigaTugev mustus eemaldatakse kahe vastassuunas pöörleva rullikuga ja kogutakse jäätmepaaki. Tugev mustus eemaldatakse eelnevalt kahe rullikuga, et säilitada imemisvõimsust.
Lihtne kasutadaLihtne kasutada. Ökorežiim eco!efficiency säästab aega, energiat, vett ja pesuainet.
Automaatne täitmisvõimalus
- Lihtne ühendus veevarustusega. Vee lisamine peatub automaatselt, kui täitmine on lõpetatud.
- See säästab aega, kuna kasutaja võib vahepeal muid töid teha.
Ökorežiim
- Säästab aega, energiat, vett ja pesuainet.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Ainult 1 kontrollnupp kõigi kohanduste jaoks. Selge ja lihtne käsitsemine ja minimaalne väljaõpe.
Lihtne muutmine
- Kummiribasid ja harju saab vahetada ilma tööriistadeta.
- Kummiriba saab vahetada vaid sekunditega.
Väga lihtne manööverdada
- Hea manööverdusvõime, suur jõudlus ja vähem järgkoristamist.
Käib täiesti lahti
- Lihtsaks juurdepääsuks puhta ja musta vee paagile ning akudele.
- Musta vee paak on eemaldatav.
Aku ja laadijaga
- Töövalmis: sisaldab võimsaid geelakusid pika tööeaga sobiva laadijaga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|550
|Imuri töölaius (mm)
|716
|Puhta/musta vee paak (l)
|40 / 40
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|3025
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2200
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|36 / 76
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|230
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|1200
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|24 / 315
|Veetarbimine (l/min)
|1,5
|Helirõhutase (dB(A))
|60
|Nimivõimsus (W)
|max. 1480
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|330
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Scope of supply
- Rullharjad: 2 tk.
- Kaardus kummiraakel
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
Seadmed
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- Eelpühkimisseade
- 2 paagiga süsteem