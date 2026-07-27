Väga kompaktne pealseistav poleerimismasin BR 55/40 RS Bp Pack pealseistav poleerimismasin võimsate 36V akudega ühendab järelkõnnitava masina manööverdusvõime pealistutava masina kiirusega. Väike pööreraadius (u 120 cm) tähendab, et see masin on ideaalne kitsaste ja ebamugavate piirkondade puhastamiseks. Tõstetud tööasend tagab selge vaate. Tõhus rullikute tehnoloogia tagab suurepärase puhastusvõime isegi pragudes. Eemaldab hõlpsalt isegi raskesti koristatava mustuse struktureeritud pindadelt. Integreeritud pühkimisseade tähendab, et te ei pea enne masina kasutamist põrandaid tükk aega pühkima. Imemisvooliku otsasid, harjaseid ja pühkureid vahetada vaid sekunditega ning selleks pole vaja tööriistu. Öko-režiimi saab valida ühe nupuvajutusega. See muudab hooldustööd energiatõhusaks, keskkonnasõbralikuks ning säästab aega ja kulusid – tagades sealjuures suurepärased koristustulemused. Akusid saab laadida kiirelt ja lihtsalt igast standardsest pistikupesast integreeritud laadijaga. See masin on ideaalne lepinguliste projektide raames koristamiseks ja kasutamiseks supermarketites, tööstussüsteemides, avalikes hoonetes ja tervishoiuasutustes.