Põrandapesumasin BR 55/40 RS Bp Pack

Kompaktne pealseistav põrandapesumasin rullik-tehnoloogiaga, mille töölaius on 55 cm, paak 40 liitrit ja pööramisraadius umbes 120 cm. Valige ökoloogilise režiim energiasäästlikuks ja keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.

Väga kompaktne pealseistav poleerimismasin BR 55/40 RS Bp Pack pealseistav poleerimismasin võimsate 36V akudega ühendab järelkõnnitava masina manööverdusvõime pealistutava masina kiirusega. Väike pööreraadius (u 120 cm) tähendab, et see masin on ideaalne kitsaste ja ebamugavate piirkondade puhastamiseks. Tõstetud tööasend tagab selge vaate. Tõhus rullikute tehnoloogia tagab suurepärase puhastusvõime isegi pragudes. Eemaldab hõlpsalt isegi raskesti koristatava mustuse struktureeritud pindadelt. Integreeritud pühkimisseade tähendab, et te ei pea enne masina kasutamist põrandaid tükk aega pühkima. Imemisvooliku otsasid, harjaseid ja pühkureid vahetada vaid sekunditega ning selleks pole vaja tööriistu. Öko-režiimi saab valida ühe nupuvajutusega. See muudab hooldustööd energiatõhusaks, keskkonnasõbralikuks ning säästab aega ja kulusid – tagades sealjuures suurepärased koristustulemused. Akusid saab laadida kiirelt ja lihtsalt igast standardsest pistikupesast integreeritud laadijaga. See masin on ideaalne lepinguliste projektide raames koristamiseks ja kasutamiseks supermarketites, tööstussüsteemides, avalikes hoonetes ja tervishoiuasutustes.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin BR 55/40 RS Bp Pack: Kompaktsed mõõtmed
Kompaktsed mõõtmed
Täisvaade 30 cm masina eesotsas. Täpseks puhastuseks. Kompaktsed mõõtmed võimaldavad kasutamist kitsastes kohtades ning hõlpsat ladustamist ja transportimist.
Põrandapesumasin BR 55/40 RS Bp Pack: Pühkimisfunktsiooniga
Pühkimisfunktsiooniga
Tugev mustus eemaldatakse kahe vastassuunas pöörleva rullikuga ja kogutakse jäätmepaaki. Tugev mustus eemaldatakse eelnevalt kahe rullikuga, et säilitada imemisvõimsust.
Põrandapesumasin BR 55/40 RS Bp Pack: Lihtne kasutada
Lihtne kasutada
Lihtne kasutada. Ökorežiim eco!efficiency säästab aega, energiat, vett ja pesuainet.
Automaatne täitmisvõimalus
  • Lihtne ühendus veevarustusega. Vee lisamine peatub automaatselt, kui täitmine on lõpetatud.
  • See säästab aega, kuna kasutaja võib vahepeal muid töid teha.
Ökorežiim
  • Säästab aega, energiat, vett ja pesuainet.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
  • Ainult 1 kontrollnupp kõigi kohanduste jaoks. Selge ja lihtne käsitsemine ja minimaalne väljaõpe.
Lihtne muutmine
  • Kummiribasid ja harju saab vahetada ilma tööriistadeta.
  • Kummiriba saab vahetada vaid sekunditega.
Väga lihtne manööverdada
  • Hea manööverdusvõime, suur jõudlus ja vähem järgkoristamist.
Käib täiesti lahti
  • Lihtsaks juurdepääsuks puhta ja musta vee paagile ning akudele.
  • Musta vee paak on eemaldatav.
Aku ja laadijaga
  • Töövalmis: sisaldab võimsaid geelakusid pika tööeaga sobiva laadijaga.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 550
Imuri töölaius (mm) 716
Puhta/musta vee paak (l) 40 / 40
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 3025
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2200
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 36 / 76
Aku tööiga (h) max. 2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Harja kiirus (rpm) 1200
Harja kontaktsurve (kg/g/cm²) 24 / 315
Veetarbimine (l/min) 1,5
Helirõhutase (dB(A)) 60
Nimivõimsus (W) max. 1480
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 330
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1118 x 691 x 1316

Scope of supply

  • Rullharjad: 2 tk.
  • Kaardus kummiraakel
  • Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.

Seadmed

  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • Eelpühkimisseade
  • 2 paagiga süsteem
Põrandapesumasin BR 55/40 RS Bp Pack
Põrandapesumasin BR 55/40 RS Bp Pack
Põrandapesumasin BR 55/40 RS Bp Pack
Põrandapesumasin BR 55/40 RS Bp Pack
Lisatarvikud
Puhastusvahendid