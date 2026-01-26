Osad

Tööstuslikus tootmises tuleb iga päev puhastada miljoneid detaile nende ettevalmistamisel pindamiseks või koostamiseks. Nõuded puhastuse toimivusele, pinna kaitsmisele ja jääkainevaba pinna olemasolule on selles sektoris väga kõrged. Seetõttu on Kärcher välja töötanud spetsiifilised ja väga tõhusad puhastusvahendid, mis saavutavad muljetavaldavad tulemused kasutamisel koos traditsiooniliste detailide puhastusvahenditega, aga ka Kärcheri Bio sarja detailide puhastusvahenditega. Selle tulemusena said Kärcheri detailide puhastusvahendid Bio PC Bio 100 ja PC Bio 200 "Automehaanika auhinna". Kõik Kärcheri detailide puhastusvahendid on nitrilotriatsetaadi- ja lahustivabad (ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid).